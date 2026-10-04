Valdemar não acredita em vitória de Flávio Bolsonaro no primeiro turno

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Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto afirmou neste domingo, 4, que considera difícil uma vitória de Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno da eleição presidencial. Apesar da cautela, o dirigente disse acreditar que o senador deve terminar a primeira etapa da disputa à frente dos adversários.

Valdemar também disse que não acompanhará a apuração dos votos ao lado de Flávio Bolsonaro. O presidente do PL ficará em Mogi das Cruzes, em São Paulo, cidade onde mantém residência fixa.

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Flávio, por sua vez, acompanhará a contagem dos votos em Brasília.

Quem é Valdemar Costa Neto

Valdemar Costa Neto é administrador de empresas e um dos principais nomes do Partido Liberal. Ele ocupa a presidência nacional do partido desde novembro de 2020 e foi deputado federal por São Paulo durante seis mandatos.

Valdemar se elegeu deputado pela primeira vez em 1991 e alcançou a liderança do PL ainda no primeiro mandato. Ao longo da carreira, integrou a base do governo Itamar Franco, fez oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso e, depois, esteve na base governista durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Boslonaro - Foto: Beto Barata/ PL

Valdemar também teve o nome ligado ao processo do mensalão, renunciando ao mandato de deputado federal e, em 2013, sendo condenado a sete anos e dez meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Nos últimos anos, aproximou o PL do bolsonarismo, abrigando Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e, após a derrota daquele ano, ingressando com ação questionando urnas eletrônicas.

Em 2024, Valdemar voltou a ser preso após a Polícia Federal encontrar, durante busca em sua residência, uma arma de herança familiar sem registro.

PL tenta levar Flávio ao segundo turno em vantagem

A fala de Valdemar indica que, dentro do PL, a expectativa é de que Flávio Bolsonaro chegue competitivo à apuração, mas sem garantia de definição já no primeiro turno.

Mesmo distante fisicamente do candidato durante a contagem dos votos, o presidente do partido demonstrou confiança de que o senador deve encerrar a primeira etapa da eleição na dianteira.