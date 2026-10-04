Homem é preso em flagrante com câmeras escondidas para filmar votos

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Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) neste domingo, 4 de outubro, por supostamente distribuir dispositivos capazes de filmar o voto do eleitor na urna eletrônica. Os objetos são disfarçados de broches e têm, na parte frontal, o número de um candidato, e, na parte traseira, há um adesivo que oculta uma câmera e uma bateria.

Os equipamentos foram apreendidos e entregues à PF pela Polícia Civil. Agora, serão submetidos a perícia técnica criminal. O exame deverá auxiliar na continuidade das investigações sobre a distribuição e o uso dos dispositivos durante o primeiro turno das eleições.

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O caso aconteceu durante as votações do primeiro turno das Eleições 2026 na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

A PF também apreendeu o celular do suspeito. O homem optou por permanecer em silêncio durante a abordagem.