Eleitor perde votação por 1 minuto após trânsito e erro de rota

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Três meios de transporte, mais de duas horas no trânsito e um erro de rota na reta final. Esse foi o percurso do eleitor Gustavo Soares, de 20 anos, que chegou ao Colégio Carlos Marighella, no bairro do Stiep, em Salvador, um minuto após o encerramento dos portões e perdeu o horário de votação.

Segundo Gustavo, o deslocamento começou às 14h30. Para tentar chegar a tempo ao local de votação, ele utilizou uma combinação de ônibus, metrô e serviço de moto-máxi por aplicativo.

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"No trecho final do percurso, faltando cerca de dez minutos para o encerramento do horário eleitoral, o condutor da motocicleta errou o caminho", disse Gustavo. O desvio no trajeto impediu o registro do voto no local.

Com o fechamento da seção eleitoral, o eleitor não conseguiu acessar a urna e, segundo ele, terá que justificar.

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