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SÃO PAULO

Erika Hilton é a deputada federal mais votada da história do Brasil

Quantitativo supera o total alcançado em sua eleição prévia em 2022, quando somou 256.903

Jair Mendonça Jr
Por
Erika Hilton (PSOL-SP)
Erika Hilton (PSOL-SP) - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Eleições 2026

A parlamentar Erika Hilton (PSOL-SP) estabeleceu um recorde de votação para a Câmara dos Deputados em São Paulo. O resultado consolida o desempenho da candidata nas urnas e supera marcas de eleições anteriores no país.

Desempenho nas urnas e apuração

Durante a apuração, a candidata ultrapassou a marca de 1,4 milhão de votos obtidos no estado de São Paulo. O quantitativo supera o total alcançado em sua eleição prévia em 2022, quando somou 256.903 votos para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

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A contagem oficial e a validação dos dados de votação por município e região estão disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Atuação parlamentar e trajetória

Eleita deputada federal em 2022, Erika Hilton atuou em pautas ligadas aos direitos humanos, direitos das mulheres e legislação trabalhista.

Em 2026, assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados.

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Erika Hilton

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