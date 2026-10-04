Erika Hilton é a deputada federal mais votada da história do Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A parlamentar Erika Hilton (PSOL-SP) estabeleceu um recorde de votação para a Câmara dos Deputados em São Paulo. O resultado consolida o desempenho da candidata nas urnas e supera marcas de eleições anteriores no país.

Desempenho nas urnas e apuração

Durante a apuração, a candidata ultrapassou a marca de 1,4 milhão de votos obtidos no estado de São Paulo. O quantitativo supera o total alcançado em sua eleição prévia em 2022, quando somou 256.903 votos para o primeiro mandato na Câmara dos Deputados.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A contagem oficial e a validação dos dados de votação por município e região estão disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Atuação parlamentar e trajetória

Eleita deputada federal em 2022, Erika Hilton atuou em pautas ligadas aos direitos humanos, direitos das mulheres e legislação trabalhista.

Em 2026, assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados.