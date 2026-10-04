São Paulo: Tarcísio confirma favoritismo e é reeleito governador

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Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo, no 1º turno. Com mais de 90% das urnas apuradas, ele recebeu 62,85% dos votos válidos na eleição deste domingo, 4, derrotando o candidato do PT, Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% até agora.

O republicano, eleito em 2022, terá um novo mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a partir de 2027.

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Governador confirma favoritismo

Tarcísio de Freitas confirmou nas urnas o que já era percebido nas pesquisas realizadas pela AtlasIntel. Na primeira delas, de 3 de setembro, o republicano teve 51,1% das intenções de voto, contra 39,9% de Fernando Haddad.

Na segunda, de 20 de setembro, ele apareceu com 55,2% das intenções de voto, contra 41% do petista. Na terceira, divulgada no sábado, 3, Tarcísio de Freitas ampliou a distância, com 55,6%. Haddad teve 40,3%.

Quem é Tarcísio de Freitas?

Tarcísio Gomes de Freitas é um engenheiro, ex-militar e político brasileiro, atualmente exercendo o cargo de governador do estado de São Paulo.

Nascido no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1975, é graduado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), onde também concluiu mestrado em engenharia de transportes.

Antes de se tornar governador, Tarcísio consolidou uma carreira técnica na administração pública federal. Ingressou como analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União (CGU) e, posteriormente, atuou como diretor executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) durante o governo de Dilma Rousseff.

No governo de Michel Temer, assumiu a coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), focando em concessões e privatizações. No entanto, ganhou grande projeção nacional ao comandar o Ministério da Infraestrutura de 2019 a 2022, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele se tornou um dos ministros mais populares daquela administração devido à entrega de obras de rodovias, ferrovias e portos.