ELEIÇÕES
São Paulo: Tarcísio confirma favoritismo e é reeleito governador
Republicano assume novo mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes a partir de 2027
Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador de São Paulo, no 1º turno. Com mais de 90% das urnas apuradas, ele recebeu 62,85% dos votos válidos na eleição deste domingo, 4, derrotando o candidato do PT, Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% até agora.
O republicano, eleito em 2022, terá um novo mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a partir de 2027.
Governador confirma favoritismo
Tarcísio de Freitas confirmou nas urnas o que já era percebido nas pesquisas realizadas pela AtlasIntel. Na primeira delas, de 3 de setembro, o republicano teve 51,1% das intenções de voto, contra 39,9% de Fernando Haddad.
Na segunda, de 20 de setembro, ele apareceu com 55,2% das intenções de voto, contra 41% do petista. Na terceira, divulgada no sábado, 3, Tarcísio de Freitas ampliou a distância, com 55,6%. Haddad teve 40,3%.
Quem é Tarcísio de Freitas?
Tarcísio Gomes de Freitas é um engenheiro, ex-militar e político brasileiro, atualmente exercendo o cargo de governador do estado de São Paulo.
Nascido no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1975, é graduado em ciências militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e engenheiro civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), onde também concluiu mestrado em engenharia de transportes.
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Antes de se tornar governador, Tarcísio consolidou uma carreira técnica na administração pública federal. Ingressou como analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União (CGU) e, posteriormente, atuou como diretor executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) durante o governo de Dilma Rousseff.
No governo de Michel Temer, assumiu a coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), focando em concessões e privatizações. No entanto, ganhou grande projeção nacional ao comandar o Ministério da Infraestrutura de 2019 a 2022, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele se tornou um dos ministros mais populares daquela administração devido à entrega de obras de rodovias, ferrovias e portos.