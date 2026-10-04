Rui Costa e Jaques Wagner são eleitos ao Senado pela Bahia

Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, foram eleitos na noite deste domingo, 2, como senadores pela Bahia. Com % das urnas apuradas, Rui liderou a votação e somou 29,79%. Em segundo lugar, aparece Wagner com 27,35% votos, garantindo a sua recondução à Casa Alta.

A ‘superchapa’ de governadores petistas, encabeçada por Jerônimo Rodrigues, remodela, pela segunda vez, o cenário testado na era carlista na Bahia há 24 anos, em 2002, com o trio formado por Antônio Carlos Magalhães (ACM), César Borges e Paulo Souto, todos do antigo PFL - à época, eles conseguiram as duas cadeiras do Senado e o Palácio de Ondina.

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Chapa petista durante caminhada em Salvador - Foto: Reprodução | Flickr Jerônimo Rodrigues

A vitória de Rui e Wagner consolida os dados divulgados pela pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada no último sábado, 3, em que mostrou a dupla com uma larga vantagem na disputa. No levantamento, Rui lidera com 27,3% das intenções de voto, no cenário de votos válidos. Wagner, candidato à reeleição, vem em seguida, com 24,6% da preferência dos eleitores.

Renovação no Senado: como funciona a eleição

Neste ano, os eleitores foram às urnas para escolher dois candidatos ao Senado. O mandato é de oito anos, mas as eleições para o cargo ocorrem de quatro em quatro anos renovando um terço das 81 cadeiras.

Neste ano, a disputa para senador da República contou com oito nomes na Bahia:

Angelo Coronel (Republicanos) : 20,31% dos votos;

: 20,31% dos votos; João Roma (PL) : 20,20% dos votos;

: 20,20% dos votos; Marcelo Carvalho (Psol/Rede): 0,37% dos votos;

0,37% dos votos; Professora Delliana (Psol/Rede) : 1,55% dos votos;

: 1,55% dos votos; Carlos Sodré (Mobiliza): 0,15% dos votos;

0,15% dos votos; Marcelo Santtana (DC): 0,09% dos votos;

0,09% dos votos; Gregorio Gould (UP): 0,09% dos votos;

0,09% dos votos; Marcelo Millet (PCO): 0,04% dos votos.

Quem é Rui Costa?

Nascido em Salvador em 18 de janeiro de 1963, Rui Costa é o novo senador da República. Sua trajetória política iniciou como suplente de vereador de Salvador, em 2000.

Ele comandou ao governo da Bahia durante dois mandatos consecutivos, e após o fim do seu governo, foi nomeado como ministro da Casa Civil pelo presidente Lula (PT), órgão em que ficou até abril de 2026.

O agora senador Rui Costa - Foto: Reprodução | Flickr Jerônimo Rodrigues

Filho do metalúrgico Clóvis dos Santos e de Maria Luzia Costa dos Santos, ele graduou-se em Economia na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Iniciou sua carreira profissional trabalhando no Polo Petroquímico de Camaçari, onde teve seu primeiro contato com as atividades sindicais. Mais tarde, se tornou diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia.

Quem é Jaques Wagner?

O senador Jaques Wagner (PT) tem uma longa história na vida pública brasileira, tendo sido governador da Bahia por dois mandatos consecutivos (2007-2010 e 2011-2014) e ministro nos governos de Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT).

Jaques nasceu no Rio de Janeiro e é filho de imigrantes judeus poloneses. Hoje está no segundo casamento, com Maria de Fátima Carneiro de Mendonça, mas tem três filhos do primeiro casamento com Beth Wagner, ex-vice-prefeita de Salvador.

Senador Jaques Wagner (PT) durante campanha eleitoral - Foto: Reprodução | Flickr Jerônimo Rodrigues

Ingressou na carreira política ainda na faculdade, integrou o movimento estudantil em 1969 na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), onde começou a cursar Engenharia Civil. Abandonou o curso em 1973 e saiu do Rio por medo dos órgãos da ditadura.