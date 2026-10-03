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TRAGÉDIA

Mulher morre e bebê de 7 meses fica ferido após carro bater em poste na Bahia

Além do bebê, uma criança de sete anos tamém ficou ferida

Leilane Teixeira
Por
Entre os feridos estão duas crianças, uma de sete anos e um bebê de sete meses
Entre os feridos estão duas crianças, uma de sete anos e um bebê de sete meses - Foto: Raphael Mascarenhas | TV Subaé

Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam bater contra um poste, na manhã deste sábado, 3, em Feira de Santana. Entre os feridos estão duas crianças, uma de sete anos e um bebê de sete meses.

O acidente aconteceu por volta das 8h50, na Rua Senador Quintino, na região da Estrada do Limoeiro. De acordo com informações da Polícia Militar, cinco pessoas estavam dentro do veículo e nenhuma delas utilizava cinto de segurança.

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Feridos

Elisângela Ferreira Silva estava no banco da frente e sofreu ferimentos graves. Ela não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

O motorista também ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Além dele, uma mulher e os dois filhos dela ficaram feridos. A mãe e as crianças sofreram escoriações e receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As crianças foram levadas para o Hospital Estadual da Criança (HEC). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.

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A suspeita inicial da Polícia Militar é de que o condutor tenha perdido o controle do carro ao fazer uma curva antes da colisão. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda será apurada.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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acidente Bahia feira de santana Trânsito

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