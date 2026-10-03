Mulher morre e bebê de 7 meses fica ferido após carro bater em poste na Bahia

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Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam bater contra um poste, na manhã deste sábado, 3, em Feira de Santana. Entre os feridos estão duas crianças, uma de sete anos e um bebê de sete meses.

O acidente aconteceu por volta das 8h50, na Rua Senador Quintino, na região da Estrada do Limoeiro. De acordo com informações da Polícia Militar, cinco pessoas estavam dentro do veículo e nenhuma delas utilizava cinto de segurança.

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Feridos

Elisângela Ferreira Silva estava no banco da frente e sofreu ferimentos graves. Ela não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

O motorista também ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Além dele, uma mulher e os dois filhos dela ficaram feridos. A mãe e as crianças sofreram escoriações e receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As crianças foram levadas para o Hospital Estadual da Criança (HEC). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.

A suspeita inicial da Polícia Militar é de que o condutor tenha perdido o controle do carro ao fazer uma curva antes da colisão. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda será apurada.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.