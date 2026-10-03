Homem tem R$ 200 mil apreendidos após sacar dinheiro em banco na Bahia

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A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 200 mil em espécie que haviam acabado de ser sacados em uma agência bancária de Irecê, no interior da Bahia. A ação aconteceu na sexta-feira, 2, após a polícia receber informações sobre uma movimentação financeira suspeita.

Segundo a PF, o alerta partiu de informações repassadas pela Controladoria-Geral da União (CGU). Após confirmar que o saque havia sido realizado, os policiais localizaram os envolvidos e apreenderam o dinheiro.

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Possível lavagem de dinheiro

A suspeita é de que a movimentação possa estar relacionada a lavagem de dinheiro. A PF, no entanto, ainda investiga a origem e o destino dos R$ 200 mil e não detalhou qual seria o possível esquema criminoso.

Além do dinheiro, celulares das pessoas envolvidas no saque foram apreendidos e serão submetidos à perícia. As identidades não foram divulgadas.

A investigação continua para determinar se o valor sacado possui relação com o crime investigado.