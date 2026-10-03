Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é presa após confessar morte de guarda municipal na Bahia

Vítima foi identificada como Caique dos Anjos Ribeiro, de 32 anos

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Jovem é presa após confessar morte de guarda municipal na Bahia
Foto: Divulgação ascom PC

Uma jovem de 19 anos foi presa suspeita de envolvimento na morte de um guarda municipal em Poções, no sudoeste da Bahia. A prisão aconteceu no bairro Indaiá, após buscas realizadas pelas forças de segurança.

A vítima foi identificada como Caique dos Anjos Ribeiro, de 32 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado morto em uma área isolada do município, com marcas de disparos de arma de fogo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Após a localização do corpo, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram diligências para identificar os envolvidos no homicídio. Durante as buscas, os agentes encontraram a pistola que pertencia ao guarda municipal dentro de uma mochila enterrada em um terreno baldio próximo ao local onde o corpo foi localizado.

Leia Também:

CRIME BRUTAL

Corpo de mulher raptada é encontrado esquartejado na Bahia
Corpo de mulher raptada é encontrado esquartejado na Bahia imagem

EXECUÇÃO SOB INVESTIGAÇÃO

Polícia apura autoria e motivação para morte de professor na Bahia
Polícia apura autoria e motivação para morte de professor na Bahia imagem

CHACINA RAFAEL JAMBEIRO

Empresário morto em Salvador teria ligação com o CV e com ataque que matou criança
Empresário morto em Salvador teria ligação com o CV e com ataque que matou criança imagem

Confessou o crime

Ainda conforme a Polícia Civil, a jovem confessou o crime durante depoimento. Ela relatou que matou Caique após uma discussão. De acordo com a investigação, os dois mantinham um relacionamento amoroso.

A suspeita foi encaminhada para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia Territorial de Poções, que busca confirmar a versão apresentada pela jovem e apurar se outras pessoas participaram do homicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

guarda municipal HOMICÍDIO poções Polícia Civil

Relacionadas

Mais lidas