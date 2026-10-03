Jovem é presa após confessar morte de guarda municipal na Bahia

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Uma jovem de 19 anos foi presa suspeita de envolvimento na morte de um guarda municipal em Poções, no sudoeste da Bahia. A prisão aconteceu no bairro Indaiá, após buscas realizadas pelas forças de segurança.

A vítima foi identificada como Caique dos Anjos Ribeiro, de 32 anos. Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado morto em uma área isolada do município, com marcas de disparos de arma de fogo.

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Após a localização do corpo, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram diligências para identificar os envolvidos no homicídio. Durante as buscas, os agentes encontraram a pistola que pertencia ao guarda municipal dentro de uma mochila enterrada em um terreno baldio próximo ao local onde o corpo foi localizado.

Confessou o crime

Ainda conforme a Polícia Civil, a jovem confessou o crime durante depoimento. Ela relatou que matou Caique após uma discussão. De acordo com a investigação, os dois mantinham um relacionamento amoroso.

A suspeita foi encaminhada para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia Territorial de Poções, que busca confirmar a versão apresentada pela jovem e apurar se outras pessoas participaram do homicídio.