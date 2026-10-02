Polícia apura autoria e motivação para morte de professor na Bahia

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Até a noite desta sexta-feira, 2, a Polícia Civil da Bahia ainda não tinha indicativo de autoria e motivação para a morte do professor Jarbas Ferreira Santos, de 34 anos, na noite desta quinta-feira, 1º de outubro, em Casa Nova, norte da Bahia.

O educador foi executado a tiros, por volta das 19h, na BA-723, no trecho de acesso às localidades de Bem-Bom e Caraíbas, na zona rural do município. Ele seguia para o trabalho, na Escola Estadual Maria Tereza Cabral, quando foi surpreendido pelos criminosos.

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Jarbas, que também dava aulas na Escola Municipal São Pedro, na região de Macambira, ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade vizinha de Remanso, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, investigadores da Delegacia Territorial de Casa Nova fizeram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos. As oitivas já foram iniciadas.