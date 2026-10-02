POLÍCIA
Mais de R$ 500 mil em espécie é apreendido em investigação eleitoral
Além do dinheiro em espécie sacado, foram encontrados mais R$ 5,7 mil e um celular com o suspeito
A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta sexta-feira, 2, mais de R$ 500 mil em espécie sob investigação ligada a uma possível utilização ilícita de recursos para o favorecimento de uma campanha eleitoral.
A ação aconteceu em Aracaju, capital de Sergipe, na manhã desta sexta-feira, 2, em que os agentes da Polícia Federal receberam informações sobre uma movimentação financeira considerada suspeita.
Depois da denúncia, foram iniciadas as diligências para verificar a procedência do dinheiro.
Durante as investigações, os policiais identificaram que uma pessoa realizou um saque em uma agência bancária da capital sergipana no valor de R$ 500 mil em espécie.
O que foi apreendido?
Após o saque, a pessoa foi abordada por policiais federais. Além dos meio milhão recém-sacados, foram encontrados:
- Outra porção de dinheiro no valor de R$ 5,7 mil, também em espécie;
- Um aparelho celular.
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O telefone será submetido a análise pericial com o objetivo de reunir elementos que possam contribuir para o esclarecimento da origem e da possível destinação dos valores.
As diligências continuam para apurar as circunstâncias da movimentação financeira e verificar a eventual prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral e corrupção eleitoral.
Até o momento, o nome do candidato que seria supostamente beneficiado pelo saque de meio milhão não foi revelado.