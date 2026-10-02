POLÍCIA
Vídeo: criminoso puxa corrente de turista no Fartol da Barra
O suspeito ainda segue foragido pela polícia
Um turista teve uma corrente roubada dentro de um hotel próximo ao Farol da Barra, em Salvador.
O crime aconteceu no dia 11 de setembro, mas imagens das câmeras de segurança foram divulgadas nesta sexta-feira, 2, e mostram o momento em que o suspeito puxa o objeto do pescoço da vítima e foge de bicicleta.
Leia Também:
Crime foi registrado por câmeras
Nas imagens, o suspeito aparece se aproximando do turista e, em seguida, arranca a corrente. Após cometer o crime, ele deixa o local rapidamente utilizando uma bicicleta.
As câmeras de segurança também registraram o rosto do suspeito, o que deve auxiliar nas investigações.
Confira o vídeo:
Polícia procura suspeito
O homem é procurado por equipes da 14ª Delegacia Territorial e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), responsáveis pela investigação do caso.
A polícia busca localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do roubo.