Vídeo: criminoso puxa corrente de turista no Fartol da Barra

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Um turista teve uma corrente roubada dentro de um hotel próximo ao Farol da Barra, em Salvador.



O crime aconteceu no dia 11 de setembro, mas imagens das câmeras de segurança foram divulgadas nesta sexta-feira, 2, e mostram o momento em que o suspeito puxa o objeto do pescoço da vítima e foge de bicicleta.





Crime foi registrado por câmeras

Nas imagens, o suspeito aparece se aproximando do turista e, em seguida, arranca a corrente. Após cometer o crime, ele deixa o local rapidamente utilizando uma bicicleta.

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As câmeras de segurança também registraram o rosto do suspeito, o que deve auxiliar nas investigações.



Confira o vídeo:

Polícia procura suspeito

O homem é procurado por equipes da 14ª Delegacia Territorial e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), responsáveis pela investigação do caso.



A polícia busca localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do roubo.