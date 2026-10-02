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Vídeo: criminoso puxa corrente de turista no Fartol da Barra

O suspeito ainda segue foragido pela polícia

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Um turista teve uma corrente roubada dentro de um hotel próximo ao Farol da Barra, em Salvador.
Um turista teve uma corrente roubada dentro de um hotel próximo ao Farol da Barra, em Salvador. - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Um turista teve uma corrente roubada dentro de um hotel próximo ao Farol da Barra, em Salvador.

O crime aconteceu no dia 11 de setembro, mas imagens das câmeras de segurança foram divulgadas nesta sexta-feira, 2, e mostram o momento em que o suspeito puxa o objeto do pescoço da vítima e foge de bicicleta.

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Crime foi registrado por câmeras

Nas imagens, o suspeito aparece se aproximando do turista e, em seguida, arranca a corrente. Após cometer o crime, ele deixa o local rapidamente utilizando uma bicicleta.

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As câmeras de segurança também registraram o rosto do suspeito, o que deve auxiliar nas investigações.

Confira o vídeo:

Polícia procura suspeito

O homem é procurado por equipes da 14ª Delegacia Territorial e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), responsáveis pela investigação do caso.

A polícia busca localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do roubo.

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Tags

assalto farol da barra Salvador

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