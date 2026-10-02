Policial militar é baleado em ataque à viatura no Nordeste de Amaralina

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Um policial militar foi baleado na perna na noite desta quinta-feira, 1º, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador. O caso ocorreu em uma localidade conhecida como Areal.

Uma guarnição do 30º Batalhão da Polícia Militar realizava um trabalho de intensificação do policiamento na localidade quando, segundo informações da corporação enviada ao portal A TARDE, foi recebida a tiros.

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Em seguida, policiais desembarcaram da viatura na tentativa de localizar os responsáveis pelos disparos, quando o agente percebeu que havia sido atingido.

Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internado em estado estável e não corre risco de morte.

Policiamento reforçado após policial militar baleado

Após o fato, o policiamento foi ampliado na região, com emprego de unidades especializadas e reforço das ações de inteligência. A Operação Dominus Areae permanece em andamento por tempo indeterminado, com reforço do efetivo e intensificação das ações policiais no Nordeste de Amaralina.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) registrou a tentativa de homicídio e que guias para perícia foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas para a identificação da autoria.