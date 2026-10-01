HOMICÍDIO CULPOSO
Caminhoneiro é indiciado após acidente que matou homem na Bahia
Polícia concluiu que caminhão invadiu a contramão e atingiu dois veículos
O motorista de caminhão Rodrigo Santana Dias dos Santos foi indiciado pela Polícia Civil pela morte de Carlos Augusto Souza Falavina ocorrida, no dia 3 de janeiro deste ano, no Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, um dia após sofrer um acidente no KM 540 da BA-001, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.
O indiciamento foi feito por meio da 2ª Delegacia Territorial em Arraial D’Ajuda após a polícia concluir que Rodrigo, que conduzia o caminhão Ford/F350 no sentido Arraial-Pindorama, invadiu a contramão da via e atingiu a lateral traseira esquerda do veículo Renault Kwid, que ia no sentido Porto Seguro-Trancoso.
Após essa primeira colisão, o caminhão bateu de frente com o veículo KIA SOUL, conduzido pela vítima, que vinha logo atrás. O acidente aconteceu, por volta das 12h30, do dia 2 de janeiro.
Com o impacto da batida, Carlos teve politraumatismo e foi levado a unidade de saúde em estado grave. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo resultado do laudo de necropsia, Carlos teve hemorragia proveniente das lesões no tórax e no abdômen causadas durante o acidente.
Após os laudos periciais apontarem que Rodrigo foi o responsável pelo acidente, ele foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
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Ele responderá criminalmente e pode pegar quatro anos de detenção, além de ter a permissão para dirigir veículo automotor suspensa. O relatório final foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado (TJ/ BA) e ao Ministério Público da Bahia (MP/ BA) para serem adotadas as medidas cabíveis.