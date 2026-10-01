Homem é conduzido à delegacia por atuar como dentista ilegal na Bahia

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Um homem, de 66 anos, foi conduzido para a Delegacia Territorial de Conceição do Coité, na região nordeste da Bahia, nesta quinta-feira, 1º de outubro, suspeito de exercer ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista.

Investigadores da Polícia Civil chegaram até ele após denúncias de populares. Os agentes foram até a residência do homem, no bairro Cerâmica, para cumprir um mandado de busca e apreensão.

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No imóvel onde eram realizados procedimentos odontológicos, os policiais identificaram condições inadequadas e insalubres.

Ferramentas para extrações dentárias, motores para acabamento de próteses, cera para confecção de dentaduras, uma estufa para esterilização e um celular foram apreendidos.

Na delegacia, o homem confessou que exercia de forma ilegal a profissão. Ele foi ouvido e liberado após assinar um termo de compromisso para comparecimento em juízo.

Além doa investigadores da Delegacia Territorial de Conceição do Coité, agentes da Vigilância Sanitária municipal e do Conselho Regional de Odontologia também participaram da operação.