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FALSO DENTISTA

Homem é conduzido à delegacia por atuar como dentista ilegal na Bahia

Ele realizava procedimentos na própria casa e foi denunciado por populares

Andrêzza Moura
Por
Homem foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado
Homem foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, de 66 anos, foi conduzido para a Delegacia Territorial de Conceição do Coité, na região nordeste da Bahia, nesta quinta-feira, 1º de outubro, suspeito de exercer ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista.

Investigadores da Polícia Civil chegaram até ele após denúncias de populares. Os agentes foram até a residência do homem, no bairro Cerâmica, para cumprir um mandado de busca e apreensão.

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No imóvel onde eram realizados procedimentos odontológicos, os policiais identificaram condições inadequadas e insalubres.

Ferramentas para extrações dentárias, motores para acabamento de próteses, cera para confecção de dentaduras, uma estufa para esterilização e um celular foram apreendidos.

Na delegacia, o homem confessou que exercia de forma ilegal a profissão. Ele foi ouvido e liberado após assinar um termo de compromisso para comparecimento em juízo.

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Além doa investigadores da Delegacia Territorial de Conceição do Coité, agentes da Vigilância Sanitária municipal e do Conselho Regional de Odontologia também participaram da operação.

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Tags

exercício ilegal falso dentista Polícia Civil Bahia

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