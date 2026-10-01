Professora é agredida por mãe de estudante dentro de sala de aula na Bahia

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Uma professora de 49 anos foi agredida dentro de uma escola municipal de Itabuna, no sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (1º). A suspeita é a mãe de um aluno de oito anos da instituição.

O caso aconteceu no Grupo Escolar Municipal Amélio Cordier, localizado no bairro Santa Inês. pouco depois do início das aulas, a mulher, de 31 anos, teria procurado a docente para reclamar que o filho não queria mais estudar e responsabilizado a professora pela situação.

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Durante a conversa, houve uma discussão. Na tentativa de encerrar o desentendimento, a professora decidiu deixar a sala de aula. Nesse momento, quando estava de costas, ela teria sido atingida por um soco nas costas. A mãe do estudante também teria feito ameaças contra a profissional.

Polícia investiga

Outros professores e integrantes da coordenação da escola intervieram para impedir que a situação continuasse. A Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal foi acionada, mas, quando os agentes chegaram à unidade, a mulher já havia deixado o local.

A ocorrência foi levada à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra a mãe do estudante, que não teve a identidade divulgada. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.

A professora atua na educação há mais de duas décadas e ficou abalada após a agressão. A Secretaria Municipal de Educação de Itabuna informou que está prestando assistência à profissional e adotando medidas internas para apurar o episódio.

Em nota, a pasta destacou que busca também evitar novos casos de violência no ambiente escolar.

"Reafirmamos que a proteção, o respeito, a dignidade e o bem-estar dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar são prioridades da Secretaria Municipal de Educação de Itabuna", afirmou a secretaria.