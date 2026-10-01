Estudante é morto a tiros após briga de trânsito

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Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, estudante de Medicina e pai de uma criança de dois anos, foi morto a tiros na manhã de quarta-feira, 30, após uma discussão no trânsito em Taubaté, no interior de São Paulo.



O crime aconteceu na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo.

Sonho de ser médico

Natural de Jacareí (SP), Bruno era casado e estudava Medicina na Universidade de Taubaté (Unitau), onde estava no segundo ano do curso.



Antes de chegar à instituição, o jovem havia iniciado a graduação na Argentina e depois se transferido para uma universidade em Santarém, no Pará.

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Há cerca de um ano, Bruno havia se mudado para Taubaté para continuar os estudos. Segundo amigos e familiares, ele era conhecido pelo bom humor, carinho e otimismo.





Estudante era dedicado aos estudos

Na universidade, colegas e professores destacavam a dedicação de Bruno ao curso de Medicina. Além dos estudos, o jovem também era apaixonado por futebol e costumava ser lembrado pelos amigos pela personalidade alegre.

“Era uma pessoa incrível, era uma pessoa extremamente alegre. Nunca havia sido uma pessoa tão otimista quanto ele. Ele fazia sempre um bom humor para a gente, alegrava nossos dias”, relatou um colega.

Investigação

Após o assassinato, um bombeiro militar chegou a ser preso como suspeito do crime. A Justiça, porém, determinou a soltura dele nesta quinta-feira, 1º.

As circunstâncias da discussão e da morte de Bruno são investigadas pelas autoridades.