Locais de votação terão plataformas de monitoramento durante eleições na Bahia

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As Eleições 2026 terão reforço no monitoramento de pontos de votação na Bahia neste domingo, 4. A Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) vai utilizar novas Plataformas de Observação Elevada (POEs) para ampliar o acompanhamento por câmeras e o apoio às equipes de segurança durante o pleito.

Operadas pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as plataformas estarão distribuídas por pontos de Salvador, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e cidades do interior.

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Na capital e na RMS, quatro caminhões farão o monitoramento a partir de pontos estratégicos: a sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB); o Terreiro de Jesus, no Pelourinho; o Colégio Luiz Viana, em Brotas; e o Colégio Estadual de Tempo Integral de Vila de Abrantes.

No interior, as plataformas estarão em locais de votação de Feira de Santana, Guanambi, Vitória da Conquista, Brumado e Barreiras.

A tecnologia será utilizada para ampliar o videomonitoramento e permitir o acompanhamento de ocorrências em tempo real. As imagens dos sistemas de Reconhecimento Facial e Leitura de Placas Veiculares poderão auxiliar as equipes durante a operação.

Segundo o superintendente da Stelecom, André Borges, as plataformas também estarão integradas aos Centros Integrados de Comunicações (Cicoms).

“Vamos promover a integração em tempo real com os Centros Integrados de Comunicações (Cicoms), para que a gente possa garantir realmente o dia da democracia”, afirmou.

Foto: Divulgação SSP

Como funciona a nova plataforma

A nova POE conta com nove câmeras embarcadas, sendo cinco com tecnologia de Reconhecimento Facial e quatro de Leitura de Placas Veiculares.

O equipamento também pode operar simultaneamente com até 15 câmeras integradas ao Projeto Vídeo-Polícia Expansão (VPE). O modelo anterior tinha sete câmeras.

A nova estrutura também é mais compacta e passou de dois para três postos de trabalho para os operadores.

De acordo com a SSP, o sistema permitirá uma resposta mais rápida a ocorrências durante as eleições, especialmente na identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto registrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).