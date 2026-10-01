Cinco são presos e ‘bunker’ usado pelo tráfico é descoberto em Vitória da Conquista

Três homens e duas mulheres foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira, 1º, durante a Operação Geodo, deflagrada pelas polícias Civil e Militar em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e aprofundar as investigações sobre a atuação de um grupo envolvido com a prática criminosa no município. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

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Durante a operação, as equipes apreenderam drogas, aproximadamente R$ 30 mil em espécie, um veículo, aparelhos celulares, materiais usados para acondicionar e embalar entorpecentes, uma máquina seladora, um detector portátil de cédulas falsas, câmeras de monitoramento, equipamentos do tipo stand alone e uma máquina de pagamento por cartão.

Em um dos imóveis, apontado como local de comercialização de drogas, também foram encontrados diversos recibos de pagamentos. Todo o material apreendido será analisado no decorrer das investigações.

Imóvel tinha estrutura de ‘bunker’

Em um dos locais vistoriados, um prédio em reforma, os policiais identificaram uma estrutura descrita como um verdadeiro “bunker”, com mecanismos de proteção e vigilância.

Segundo o titular da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Vitória da Conquista, delegado Fabiano Aurich, o imóvel tinha grades na parte interna das janelas, além de portas e portões de ferro reforçados.

“As estruturas dificultavam o acesso ao imóvel e também teriam a finalidade de dificultar eventual invasão por grupos criminosos rivais”, afirmou o delegado, um dos responsáveis pela operação.

Os cinco suspeitos foram conduzidos à unidade policial e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Operação Geodo

A Operação Geodo contou com 40 policiais civis e militares e foi realizada pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (8ª DTE/Vitória da Conquista), vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em ação integrada com a Companhia Independente de Policiamento Especializado do Sudoeste (CIPE/Sudoeste). A operação também contou com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sudoeste), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO/Vitória da Conquista).