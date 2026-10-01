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POLÍCIA

Caminhonete com 140 kg de maconha é interceptada pela PRF na BR-324

Ação ocorreu por volta das 3h, no km 601 da rodovia

Victoria Isabel
Por
Foram apreendidos cerca de 140 quilos do entorpecente
Foram apreendidos cerca de 140 quilos do entorpecente - Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 140 quilos de maconha durante uma fiscalização na madrugada desta quinta-feira, 1º, na BR-324, em Salvador.

A ação ocorreu por volta das 3h, no km 601 da rodovia. Durante uma ronda, os policiais visualizaram uma caminhonete Chevrolet Montana branca trafegando em alta velocidade e de forma perigosa. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem do veículo.

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Durante a fiscalização, os agentes encontraram a droga acondicionada na caçamba e no banco traseiro da caminhonete. Ao todo, foram apreendidos cerca de 140 quilos do entorpecente.

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O condutor, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil, em Salvador, para a adoção das medidas cabíveis.

Veja vídeo:

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Tags

br-324 maconha prf

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