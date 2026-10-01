POLÍCIA
Caminhonete com 140 kg de maconha é interceptada pela PRF na BR-324
Ação ocorreu por volta das 3h, no km 601 da rodovia
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 140 quilos de maconha durante uma fiscalização na madrugada desta quinta-feira, 1º, na BR-324, em Salvador.
A ação ocorreu por volta das 3h, no km 601 da rodovia. Durante uma ronda, os policiais visualizaram uma caminhonete Chevrolet Montana branca trafegando em alta velocidade e de forma perigosa. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem do veículo.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram a droga acondicionada na caçamba e no banco traseiro da caminhonete. Ao todo, foram apreendidos cerca de 140 quilos do entorpecente.
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O condutor, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil, em Salvador, para a adoção das medidas cabíveis.