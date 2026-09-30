Suspeito de assaltar promotor com filhos dentro de carro é preso na Bahia

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Um homem suspeito de participar do assalto a um promotor de Justiça que estava acompanhado dos dois filhos foi preso na tarde de terça-feira, 29, em Itabuna, no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, Ricardo de Souza Bastos confessou participação no crime e afirmou que teria recebido uma proposta de R$ 2,5 mil para praticar o roubo.

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O assalto aconteceu por volta das 20h de segunda-feira (28), na Rua São Sebastião, no bairro de Fátima. O promotor dirigia um Chevrolet Tracker e estava com os dois filhos, ambos crianças, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta preta.

Conforme a investigação, um dos suspeitos anunciou o assalto portando uma arma. A dupla fugiu levando o carro e o celular da vítima.

Pouco depois, policiais militares do 15º Batalhão encontraram o veículo abandonado em um campo de futebol no bairro Daniel Gomes. O automóvel passou por perícia e foi encaminhado ao Complexo Policial.

Suspeito é localizado

Após buscas realizadas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Itabuna, Ricardo foi localizado por volta das 16h de terça-feira, na Avenida Kennedy. De acordo com a Polícia Civil, ele estava com uma motocicleta preta e dois capacetes brancos.

Durante as buscas nas proximidades, os investigadores encontraram um iPhone 13 escondido atrás de um poste e envolvido em papel. O aparelho foi identificado como o celular levado do promotor.

Segundo a polícia, Ricardo admitiu ter escondido o telefone no local e também indicou onde estaria a arma utilizada durante o assalto. No endereço informado, os investigadores apreenderam um objeto que, após análise preliminar, foi identificado como um simulacro de pistola.

O suspeito foi levado para a delegacia e, conforme a Polícia Civil, reconhecido pela vítima como um dos envolvidos no crime.

Polícia procura segundo suspeito

Ainda segundo a corporação, durante o interrogatório, Ricardo confessou que estava na garupa da motocicleta e que teria sido responsável por anunciar o assalto. Ele também declarou que recebeu uma proposta de R$ 2,5 mil para participar da ação.

A prisão em flagrante foi formalizada e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar e localizar o segundo homem envolvido no assalto e esclarecer as circunstâncias do crime.