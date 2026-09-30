Dois homens são presos com R$ 12 mil suspeitos de compra de votos

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Há cinco dias do primeiro turno das eleições, dois homens foram presos em flagrante suspeitos de corrupção eleitoral e compra de votos. O caso aconteceu nesta terça-feira, 30, em São Benedito, no interior do Ceará.

Com a dupla, que não teve o nome revelado, foram encontrados R$12 mil em espécie. Eles foram localizados duração operação conjunta entre o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Civil do Ceará

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Ainda durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um imóvel em São Benedito.

Foram apreendidos dois cadernos, aproximadamente 10 mil panfletos e 10 mil adesivos de campanha, broches e bandeiras de candidatos, quatro aparelhos celulares, além de anotações com nomes de pessoas, números de títulos eleitorais e locais de votação. O material estava dentro de um veículo.

Proibição detenção

Desde essa terça-feira, 29, eleitores de todo o país não podem ser presos ou detidos até 6 de outubro, dois dias após o primeiro turno das eleições, no próximo domingo, 4.

A restrição está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e busca garantir o direito ao voto durante o período eleitoral. No entanto, a legislação prevê três exceções à regra.

Durante o período de proteção, o eleitor pode ser preso em caso de: