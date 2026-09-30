CRIME ELEITORAL
Dois homens são presos com R$ 12 mil suspeitos de compra de votos
Prisões ocorrem cinco dia antes das eleições
Há cinco dias do primeiro turno das eleições, dois homens foram presos em flagrante suspeitos de corrupção eleitoral e compra de votos. O caso aconteceu nesta terça-feira, 30, em São Benedito, no interior do Ceará.
Com a dupla, que não teve o nome revelado, foram encontrados R$12 mil em espécie. Eles foram localizados duração operação conjunta entre o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Civil do Ceará
Ainda durante a operação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um imóvel em São Benedito.
Foram apreendidos dois cadernos, aproximadamente 10 mil panfletos e 10 mil adesivos de campanha, broches e bandeiras de candidatos, quatro aparelhos celulares, além de anotações com nomes de pessoas, números de títulos eleitorais e locais de votação. O material estava dentro de um veículo.
Proibição detenção
Desde essa terça-feira, 29, eleitores de todo o país não podem ser presos ou detidos até 6 de outubro, dois dias após o primeiro turno das eleições, no próximo domingo, 4.
A restrição está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral e busca garantir o direito ao voto durante o período eleitoral. No entanto, a legislação prevê três exceções à regra.
Durante o período de proteção, o eleitor pode ser preso em caso de:
- flagrante delito;
- sentença criminal condenatória por crime inafiançável (racismo, injuria racial, homicídio);
- descumprimento de salvo-conduto expedido pela Justiça Eleitoral.