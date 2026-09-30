Após Lula abrir 30 pontos de frente na Bahia, Flávio manda vice a Salvador conter impacto

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) leva a Salvador, neste sábado, 3, o candidato a vice-presidente Alfredo Gaspar (PL-AL) para uma carreata na reta final do primeiro turno. A agenda ocorre poucos dias após a nova pesquisa AtlasIntel/A TARDE apontar uma vantagem de 30 pontos percentuais de Lula (PT) sobre Flávio entre os votos válidos na Bahia.

Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 30, Lula aparece com 58,9% dos votos válidos, enquanto Flávio soma 28,4%. Nos votos totais, a diferença também é expressiva: o presidente tem 57,6%, contra 27,8% do senador.

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O levantamento também mostra crescimento dos dois principais nomes em relação à primeira pesquisa, públicada no início de setembro. Lula passou de 52,8% para 57,6%, enquanto Flávio avançou de 24,4% para 27,8%.

Nos cenários de segundo turno, Lula também aparece à frente de Flávio: considerando os votos válidos, o petista soma 66,1%, contra 33,9% do senador.

É nesse cenário que Alfredo Gaspar desembarca na capital baiana para um dos últimos atos da chapa antes da votação. A mobilização, batizada de “Carreata da Vitória”, está marcada para as 9h22, com concentração em frente à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), no estacionamento do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A presença do vice integra o giro anunciado pela campanha de Flávio pelos nove estados do Nordeste. Em publicação de 18 de setembro, a candidatura informou que Gaspar daria continuidade à agenda pela região para apresentar as propostas da chapa.

Bahia no foco da reta final

A passagem de Alfredo Gaspar pela Bahia acontece enquanto Flávio Bolsonaro cumpre compromissos no Sudeste. A programação divulgada prevê atividades em Minas Gerais na sexta-feira, 2 e, no sábado, 3, compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na Bahia, Flávio esteve presencialmente em Vitória da Conquista, onde participou de uma motocarreata e de um comício no dia 17 de setembro. A programação havia sido divulgada pelo presidente estadual do PL, João Roma. Agora, a mobilização será concentrada em Salvador, maior colégio eleitoral do estado.

O ato de sábado será realizado no último dia permitido para esse tipo de mobilização antes do primeiro turno e deve reunir apoiadores e lideranças do PL e de partidos aliados.

Pesquisa AtlasIntel/A TARDE

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE ouviu 2.000 eleitores baianos entre os dias 24 e 28 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BA-02425/2026 e BR-00633/2026.