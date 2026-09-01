Caminhão de lixo tomba em Porto Seguro e trabalhadores morrem no acidente

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Duas pessoas morreram após um caminhão de coleta de resíduos tombar na Estrada de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O acidente aconteceu na segunda-feira, 31, nas proximidades da primeira ponte, em um trecho conhecido como Trevo.

O veículo saiu da pista e foi parar em uma ribanceira às margens da estrada. De acordo com a Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv), ainda não há informações sobre o que provocou o tombamento. Inicialmente, não foram identificados sinais de que outro veículo tenha se envolvido na ocorrência.

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As duas vítimas ficaram presas às ferragens da cabine e da estrutura do caminhão e morreram ainda no local. Uma delas foi identificada como Tiago de Jesus Souza. Segundo a Prefeitura de Porto Seguro, ele atuava como motorista na coleta de resíduos urbanos do município.

Uma terceira pessoa estava no caminhão e conseguiu deixar o veículo. Ela recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para o Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães (HDLEM).

Fiação elétrica exigiu desenergização da rede

O trabalho das equipes de emergência foi dificultado pela presença de fiação elétrica atravessada na região onde o caminhão caiu. O risco de choque elétrico fez com que fosse necessário isolar o local e interromper o fornecimento de energia antes que os profissionais pudessem se aproximar do veículo com segurança.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. A unidade deverá investigar as circunstâncias e esclarecer a dinâmica do acidente.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Porto Seguro lamentou as mortes de Tiago e Rogério e afirmou que os dois eram profissionais dedicados e queridos pelos colegas.