Funcionária é presa suspeita de furtar dinheiro de supermercado na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O proprietário de um supermercado na cidade de Nazaré, no recôncavo baiano, procurou a Polícia Civil para denunciar que estava sendo furtado por uma funcionária. O homem foi até a unidade policial após descobrir, por meio de vídeos, que a mulher estava desviando valores do caixa.

A funcionária foi presa nesta quarta-feira, 30 de setembro. Segundo informações da polícia, enquanto registrava a ocorrência, o homem foi informado que a mulher estava realizando outro furto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial e, nesta última retirada, ela teria levado R$200. Imagens de outros furtos, que ocorreram em datas distintas, também foram analisadas pelos investigadores.

Após ser detida, a mulher foi conduzida à Delegacia Territorial de Nazaré, onde teria confessado o crime. Ele foi autuada em flagrante por furto qualificado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público da Bahia (PM/ BA) e à Defensoria Pública do Estado.