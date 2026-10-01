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FURTO QUALIFICADO

Funcionária é presa suspeita de furtar dinheiro de supermercado na Bahia

Mulher teria sido flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial

Andrêzza Moura
Por
Homem levou imagens das câmeras de segurança
Homem levou imagens das câmeras de segurança - Foto: Reprodução Polícia Civil

O proprietário de um supermercado na cidade de Nazaré, no recôncavo baiano, procurou a Polícia Civil para denunciar que estava sendo furtado por uma funcionária. O homem foi até a unidade policial após descobrir, por meio de vídeos, que a mulher estava desviando valores do caixa.

A funcionária foi presa nesta quarta-feira, 30 de setembro. Segundo informações da polícia, enquanto registrava a ocorrência, o homem foi informado que a mulher estava realizando outro furto.

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A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento comercial e, nesta última retirada, ela teria levado R$200. Imagens de outros furtos, que ocorreram em datas distintas, também foram analisadas pelos investigadores.

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Após ser detida, a mulher foi conduzida à Delegacia Territorial de Nazaré, onde teria confessado o crime. Ele foi autuada em flagrante por furto qualificado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público da Bahia (PM/ BA) e à Defensoria Pública do Estado.

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Tags

mulher presa Nazaré das Farinhas Polícia Civil Bahia

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