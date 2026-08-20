Delegado aposentado da PF é preso por furto em supermercado

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Um delegado aposentado da Polícia Federal foi detido em flagrante, nesta quinta-feira, 20, sob a acusação de tentar furtar mercadorias em um supermercado de grande porte na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Hélio Khristian Cunha de Almeida tentou deixar o estabelecimento sem pagar por produtos avaliados em aproximadamente R$ 500.

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De acordo com a Polícia Militar, o ex-agente passou pelo caixa e quitou apenas parte das compras, escondendo os demais itens em sacolas separadas. A abordagem foi efetuada por seguranças no estacionamento.

Reincidência

Relatos de funcionários entregues à polícia indicam que esta não foi a primeira vez que o ex-servidor adotou a prática na unidade.

Em uma ocasião anterior, ele teria sido orientado a pagar o valor devido e liberado sem o registro de ocorrência.

Audiência de custódia

O acusado foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca). O titular da unidade, Neilson dos Santos Nogueira, informou que o ex-delegado foi autuado em flagrante por furto e encaminhado à SEAP, onde aguardará a audiência de custódia.

Hélio Khristian tem em sua carreira a remuneração bruta mensal de um delegado aposentado da PF, fixada em cerca de R$ 41 mil.

O policial aposentado já havia sido investigado por suposta obstrução de Justiça no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mas acabou formalmente inocentado ao fim dos processos.