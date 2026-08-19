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DIRETRIZES

Educação fortalecida norteia planos de candidatos ao governo da Bahia

Propostas para área educacional priorizam consolidação do ensino em importantes frentes

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem Educação fortalecida norteia planos de candidatos ao governo da Bahia
Foto: Reprodução
Eleições 2026

No plano de Jerônimo Rodrigues (PT), a estruturação das diretrizes para a área de educação no plano de governo de Jerônimo Rodrigues (PT) para as Eleições 2026, coloca em evidência a consolidação de políticas públicas voltadas à igualdade de condições nas salas de aula da Bahia.

Com o diagnóstico dos desafios históricos enfrentados pela rede estadual de ensino, o documento de diretrizes estratégicas estabelece eixos prioritários para fortalecer a aprendizagem, garantir a acessibilidade universal e assegurar a permanência do estudante até a conclusão da educação básica.

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Um dos pontos centrais abordados pela proposta governamental é o atendimento qualificado a pessoas com deficiência (PcD) e a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nos últimos anos, a demanda por inclusão escolar qualificada registrou expressivo crescimento nos 27 territórios de identidade do Estado da Bahia.

Expansão

Para responder a essa exigência, o programa contempla a expansão do Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o fortalecimento e a ampliação das Salas de Recursos Multifuncionais nas unidades escolares de ensino médio e fundamental.

Além disso, o que se prevê é a capacitação continuada do corpo docente e a contratação sistemática de profissionais de apoio pedagógico especializado.

O objetivo central é assegurar a mediação adequada no cotidiano escolar de estudantes laudados com TEA e múltiplas deficiências, garantindo material didático adaptado e recursos assistivos tecnológicos modernos.

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Transporte escolar

Outro pilar considerado indispensável para a equidade no acesso à educação é a consolidação do Programa Estadual de Transporte Escolar da Bahia (PETE/BA). Em um estado com vasta dimensão territorial e expressiva população residente em áreas rurais e de difícil acesso, o transporte representa a ponte direta entre a residência e o conhecimento.

O plano de governo propõe o fortalecimento das parcerias financeiras com as prefeituras municipais, responsáveis pela execução direta das rotas rurais por meio do regime de colaboração federativa.

Eixos de fortalecimento

  • Aumento de Repasses: reajuste e regularidade dos valores per capita repassados aos municípios baianos.
  • Renovação de Frota: aquisição continuada de ônibus adaptados com elevadores e itens de acessibilidade.
  • Acesso rural e quilombola: garantia de rotas para estudantes das comunidades do campo e territórios tradicionais.

Prevê-se ainda a constante atualização e modernização da frota de veículos escolares, priorizando ônibus adaptados com elevadores e itens de segurança reforçados para o tráfego em estradas vicinais. A meta é zerar o absenteísmo escolar provocado por imprevistos logísticos no deslocamento.

Permanência aluno-escola

O combate à evasão escolar e o estímulo ao vínculo contínuo do estudante com a escola integram o núcleo das ações de combate às desigualdades sociais. O programa reforça a necessidade de integrar políticas de transferência de renda e incentivo pedagógico direto.

A continuidade e ampliação de programas como o Bolsa Presença surgem como peça-chave no suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade, condicionando o benefício à assiduidade escolar superior a 85%.

Paralelamente, o modelo de Escolas de Tempo Integral deve continuar a ser expandido no estado, oferecendo aos jovens refeições diárias de qualidade, atividades esportivas, culturais e cursos de formação técnica profissionalizante.

Por fim, a articulação entre o Estado e os 417 municípios baianos é apontada como premissa indispensável para fortalecer a alfabetização na idade certa e garantir uma transição fluida entre os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio.

Ao articular apoio pedagógico, suporte às famílias e infraestrutura inclusiva, a proposta visa construir uma rede pública de ensino resiliente e integradora.

ACM Neto

A reestruturação do ensino público desponta como uma das principais bandeiras do plano de governo de ACM Neto (União Brasil) para o estado da Bahia. Com base em um diagnóstico rigoroso dos indicadores sociais e educacionais das últimas duas décadas, o projeto defende que a superação de gargalos no ensino médio e fundamental é precondição para impulsionar a economia e reduzir os índices de criminalidade no estado.

Indicadores educacionais e sociais

O documento fundamenta a necessidade de reformas urgentes apontando a trajetória do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). De acordo com os dados apresentados, a rede estadual de ensino médio caiu da 17ª posição nacional em 2007 para a última colocação nos levantamentos mais recentes.

Entre os principais desafios listados no plano estão:

  • Distorção idade-série e analfabetismo: altas taxas de atraso escolar e um contingente de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com mais de 15 anos não alfabetizadas no estado.
  • Impacto na juventude: um elevado contingente de jovens fora do mercado de trabalho e das salas de aula, além da falta de docentes em disciplinas essenciais como Física e Química no ensino médio.
  • Infraestrutura técnica e anos finais: carencia de laboratórios em cursos técnicos e deficiências estruturais nos anos finais do Ensino Fundamental.

O plano relaciona a qualidade da educação a outros indicadores sociais cruciais. Apoiando-se em pesquisas acadêmicas do Insper, o texto destaca que avanços na aprendizagem têm impacto direto na diminuição de homicídios e no crescimento da empregabilidade jovem.

Diretrizes

Para reverter o cenário atual, a proposta sugere uma abordagem transversal que ultrapassa as paredes das escolas, conectando a Secretaria de Educação a áreas como Saúde, Promoção Social, Ciência e Tecnologia, Cultura e Desenvolvimento Econômico.

Eixo de atuação

Ação financeira inicial: criação de um fundo temporário financiado por recursos ressarcidos judicialmente do antigo Fundef para dar suporte orçamentário imediato.

  • Avaliação e pedagógico: implementação de sistema próprio de avaliação (formativa e somativa) alinhado ao Novo Ensino Médio, com foco em devolutivas pedagógicas.
  • Regime de colaboração: parceria e assistência técnica aos municípios para fortalecimento da Educação Infantil e apoio intensivo aos programas de alfabetização.
  • Conexão com o mercado: ensino focado nas vocações regionais, incentivo ao empreendedorismo, requalificação profissional e ampliação da tecnologia nas salas.

A meta central declarada é garantir que a escola atue tanto na formação cidadã quanto na preparação qualificada para o mercado de trabalho, estabelecendo metas contínuas de curto, médio e longo prazos para a rede pública baiana.

Ronaldo Mansur

Já o Plano de Governo do candidato Ronaldo Mansur (PSOL), para a Educação, propõe gestão democrática, ampliação de vagas e valorização profissional na Bahia

O debate sobre os rumos da Educação Pública na Bahia traz para o centro das propostas a garantia da escola como um direito constitucional e um dever fundamental do Estado.

Com foco na transformação social, o plano apresentado defende uma formação escolar voltada ao desenvolvimento do pensamento crítico, permitindo que estudantes compreendam os aspectos físicos e sociais do ambiente em que vivem para atuar de forma ativa na melhoria do estado.

A proposta fundamenta-se em diretrizes que abordam desde a gestão orçamentária até a valorização dos trabalhadores do setor e a democratização das decisões escolares.

Democratização e participação comunitária

O programa enfatiza o papel do ensino público no fortalecimento da cidadania e na inclusão de atores sociais historicamente excluídos das instâncias políticas. Para colocar em prática uma gestão participativa nas unidades escolares, o documento estabelece:

  • Escolha de diretores: Implementação de processos de seleção de gestores por meio de consultas diretas à comunidade escolar.
  • Instâncias colegiadas: Criação de conselhos e instâncias deliberativas locais, com representantes da comunidade, para a definição das diretrizes pedagógicas e administrativas de cada escola.
  • Conferências públicas: Formulação das políticas educacionais com base na escuta ativa do público em geral por meio de conferências periódicas.
  • Autonomia: Garantia de autonomia financeira, administrativa e pedagógica para as instituições públicas de ensino em todos os níveis.

Valorização do magistério

No pilar econômico e trabalhista, o projeto propõe uma mudança na lógica do financiamento público, substituindo o repasse baseado em recursos disponíveis pela alocação orçamentária pautada nas reais necessidades de uma educação de qualidade.

Em relação ao funcionalismo público da educação, o plano estipula o cumprimento ostensivo da legislação referente ao piso salarial nacional do magistério, além da inclusão dos demais profissionais e trabalhadores das redes de ensino básico nessa mesma lógica salarial, respaldados por planos de cargos, carreiras e políticas de formação contínua.

Acesso, inclusão e expansão da Rede Pública

Para garantir o atendimento universal e reduzir desigualdades históricas, a proposta detalha diretrizes para diferentes etapas e modalidades de ensino:

  • Educação Infantil: expansão das vagas em creches e implementação de programas de creches no período noturno.
  • Ensino Fundamental e Médio: universalização do atendimento na pré-escola e nos ensinos fundamental e médio, com atenção voltada ao atendimento de escolas do campo, comunidades quilombolas e povos indígenas.
  • Educação de Jovens e Adultos (EJA): garantia de matrícula e atendimento integral a todos os cidadãos que necessitarem da modalidade EJA.
  • Ensino Técnico e Superior: ampliação contínua de vagas na educação profissional e tecnológica, assim como a expansão de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação das instituições públicas de ensino superior.
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Acessibilidade na Educação Capacitação Docente Combate à Evasão Escolar educação inclusiva políticas públicas transporte escolar

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