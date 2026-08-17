Ex-secretário de Porto Seguro não repassava benefícios a idosos

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A 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro determinou o bloqueio de bens e contas do ex-secretário municipal de Assistência Social, Washington Júnior Gomes Borges, até o limite de R$ 30 mil. Washington Júnior foi exonerado do cargo na última quinta-feira, 13.

A medida liminar, concedida a pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), busca assegurar a devolução de valores devidos a idosos abrigados na Instituição de Longa Permanência (ILPI) Vila do Bem Viver.

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A decisão baseia-se em inspeção realizada pela 5ª Promotoria de Justiça, que constatou a ausência de repasses a 14 residentes entre abril e julho deste ano.

Montante não repassado

Pela legislação municipal, 70% dos benefícios previdenciários e assistenciais são destinados ao custeio do abrigo, enquanto os 30% restantes devem ser entregues diretamente aos idosos para despesas pessoais. O montante não repassado no período soma R$ 28.300,20.

Durante a fiscalização, os promotores verificaram também que os cartões bancários dos beneficiários estavam sob posse do gestor responsável pela conta do abrigo.

Intervenção

Após a intervenção do MPBA, dez cartões foram devolvidos, mas quatro continuavam retidos. Para o Ministério Público, a conduta descumpre o Estatuto da Pessoa Idosa e será apurada também na esfera criminal.

Ao deferir o bloqueio, a Justiça destacou a situação de vulnerabilidade das vítimas e a presença de indícios de apropriação indébita.

Depósitos

Os valores bloqueados vão ser depositados em conta judicial para posterior restituição aos abrigados.

Pedidos complementares do MPBA — como a proibição de movimentação das contas dos residentes e a devolução dos cartões remanescentes — aguardam apreciação do Judiciário.