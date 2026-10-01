POLÍTICA
URGENTE: Mochila é jogada perto do STF e provoca operação por suspeita de bomba
Suspeita levou à interdição de parte da Esplanada dos Ministérios na noite desta quinta-feira, 1º
Parte da Esplanada dos Ministérios foi isolada na noite desta quinta-feira, 1º, após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) identificar uma suspeita de bomba em uma parada de ônibus nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF).
A ocorrência começou depois que um homem lançou uma mochila sobre o local. Segundo a PMDF, ele tentou deixar a área após abandonar o objeto, mas acabou detido pelos policiais.
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Com a suspeita, o trecho foi interditado para a realização da operação. O esquadrão antibombas é aguardado para analisar o conteúdo da mochila e verificar se há algum material explosivo.
A PMDF realiza a operação para apurar a possível ameaça de bomba nas imediações do STF.