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POLÍTICA

URGENTE: Mochila é jogada perto do STF e provoca operação por suspeita de bomba

Suspeita levou à interdição de parte da Esplanada dos Ministérios na noite desta quinta-feira, 1º

Luan Julião
Por
Esplanada dos Ministérios
Esplanada dos Ministérios - Foto: Reprodução/Fecomércio DF
Eleições 2026

Parte da Esplanada dos Ministérios foi isolada na noite desta quinta-feira, 1º, após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) identificar uma suspeita de bomba em uma parada de ônibus nas proximidades do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ocorrência começou depois que um homem lançou uma mochila sobre o local. Segundo a PMDF, ele tentou deixar a área após abandonar o objeto, mas acabou detido pelos policiais.

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Com a suspeita, o trecho foi interditado para a realização da operação. O esquadrão antibombas é aguardado para analisar o conteúdo da mochila e verificar se há algum material explosivo.

A PMDF realiza a operação para apurar a possível ameaça de bomba nas imediações do STF.

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Esplanada dos Ministérios esquadrão antibombas Operação policial Polícia Militar do Distrito Federal supremo tribunal federal suspeita de bomba

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