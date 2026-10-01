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ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro desiste de debate da Globo e culpa TSE

Candidato anuncia decisão pouco antes do encontro

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro desiste de ir ao debate
Flávio Bolsonaro desiste de ir ao debate - Foto: Charles Vieira | Flickr de Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato ao Palácio do Planalto, anunciou sua desistência no debate promovido pela TV Globo, na noite desta quinta-feira, 1.

Ao justificar a ausência, Flávio culpou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que decidiu vetar a exibição do púlpito vazio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também ausente no encontro.

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"Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE", escreveu Flávio nas redes sociais.

Decisão do TSE vetou púlpito de Lula

A "censura" mencionada por Flávio em sua publicação se refere ao veto da exibição do púlpito vazio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não vai comparecer ao encontro.

Em atualização

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

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