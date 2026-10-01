Lula confirma presença em podcast no horário do debate da Globo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença no podcast “Flow” na noite desta quinta-feira, 1º, mesma faixa de horário que ocorrerá o último debate dos presidenciáveis, da TV Globo. A entrevista ao podcast terá início às 20h45, com transmissão simultânea no Youtube.

A presença de Lula no debate da Globo foi amplamente discutida com a coordenação de campanha nacional. Lideranças do PT apontam que o presidente, desde o início, se negou a participar do encontro para evitar exposições em ataques de adversários.

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A intenção de ir ao podcast se baseia em entrar em um “ambiente controlado” para que Lula tenha espaço para apresentar programas do governo federal. Assim, o petista encerra o primeiro turno sem participar de nenhum debate este ano.

Divisão no PT

Segundo informações do O Globo, a participação no debate dividiu o entorno do petista. A avaliação de quem defendeu pela ida dele é que, diante de um cenário eleitoral acirrado, com pesquisas de intenção de votos mostrando empate dele com Flávio Bolsonaro (PL) num eventual segundo turno, seria importante a participação do petista para fazer esse enfrentamento cara a cara com o adversário.

Eles enxergavam também como uma chance de expor a fragilidade do filho de Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo voto de indecisos.

Um dos argumentos citados no entorno presidencial para a ausência, por sua vez, era o receio do petista em se tornar alvo principal dos demais adversários, já que ele é o único candidato do campo da esquerda.

Além disso, aliados criticaram o formato do debate, dizendo que o confronto direto dele com Flávio ficaria comprometido pela participação dos demais presidenciáveis.

Candidatos confirmados

Conforme divulgação da TV Globo, o debate dos presidenciáveis começa às 21h30 e os confirmados são: