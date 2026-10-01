Caso Master: entenda início polêmica relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, é o único presidenciável formalmente investigado no caso de corrupção que envolve o extinto Banco Master.

A investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) busca esclarecer suspeitas relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio.

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O caso foi aberto em julho de 2026, mas a relação entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master, começou a aparecer em registros anteriores.

Ao longo deste ano, Flávio tentou se desvincular publicamente do escândalo em diferentes momentos.

Primeiro, afirmou que o caso não envolvia pessoas da direita e negou conhecer Vorcaro.

Porém, áudios e mensagens obtidos pelo Intercept Brasil revelaram uma interlocução direta entre os dois e negociações para financiar “Dark Horse”.

Entenda: Como começou a relação com Vorcaro?

2024

Dezembro: registros obtidos pelo Intercept apontam o início da aproximação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo os registros, o empresário Thiago Miranda teria organizado um encontro entre os dois em Brasília.

2025

Janeiro: Flávio Bolsonaro e familiares utilizaram uma aeronave ligada a empresas das quais Vorcaro era sócio.

Flávio Bolsonaro e familiares utilizaram uma aeronave ligada a empresas das quais Vorcaro era sócio. Fevereiro a maio: as tratativas para financiar “Dark Horse” avançaram. Segundo documentos e mensagens divulgados pelo Intercept, Vorcaro teria se comprometido a repassar cerca de R$ 134 milhões para o filme . Cerca de R$ 61 milhões teriam sido pagos em seis operações nesse período.

as tratativas para financiar “Dark Horse” avançaram. Segundo documentos e mensagens divulgados pelo Intercept, Vorcaro teria se comprometido a repassar . Cerca de R$ 61 milhões teriam sido pagos em seis operações nesse período. Setembro: registros recuperados pela PF apontam cobranças de Flávio a Vorcaro relacionadas aos pagamentos do filme.

registros recuperados pela PF apontam cobranças de Flávio a Vorcaro relacionadas aos pagamentos do filme. Novembro: Vorcaro foi preso pela PF ao tentar deixar o país. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Nos dias anteriores à prisão, registros apontam tentativas de contato de Flávio com o banqueiro.

Vorcaro foi preso pela PF ao tentar deixar o país. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Nos dias anteriores à prisão, registros apontam tentativas de contato de Flávio com o banqueiro. Dezembro: Flávio se encontrou presencialmente com Vorcaro, então em prisão domiciliar. Segundo o senador, o encontro teve como objetivo tratar do encerramento das negociações relacionadas ao filme.

2026

Maio: Flávio Bolsonaro passou a admitir aproximação com Vorcaro.

Flávio Bolsonaro passou a admitir aproximação com Vorcaro. Julho: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento de “Dark Horse”.

o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento de “Dark Horse”. A PF pediu a apuração de possíveis crimes como lavagem de dinheiro , evasão de divisas, corrupção e outros delitos relacionados. A Procuradoria-Geral da República (PGR) não se opôs à abertura do procedimento.

, evasão de divisas, corrupção e outros delitos relacionados. A Procuradoria-Geral da República (PGR) não se opôs à abertura do procedimento. Agosto: durante a campanha eleitoral, Flávio passou a afirmar que o caso deveria ser considerado encerrado e defendeu que os documentos da investigação fossem tornados públicos.

durante a campanha eleitoral, Flávio passou a afirmar que o caso deveria ser considerado encerrado e defendeu que os documentos da investigação fossem tornados públicos. Setembro: novos documentos e mensagens extraídos do celular de Vorcaro ampliaram o conjunto de informações sobre a relação entre os dois. Parte do material da investigação teve o sigilo retirado, permitindo a divulgação de registros que mostram contatos, encontros e negociações envolvendo o filme.





Foto: Ton Molina | Agência Senado Dezembro de 2024: registros obtidos pelo Intercept apontam o início da aproximação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Foto: •Fevereiro a maio de 2025: as tratativas para financiar “Dark Horse” avançaram. Segundo documentos e mensagens divulgados pelo Intercept, Vorcaro teria se comprometido a repassar cerca de R$ 134 milhões para o filme. •Setembro de 2025: registros recuperados pela PF apontam cobranças de Flávio a Vorcaro relacionadas aos pagamentos do filme. Foto: Divulgação | Vittor Sales •Maio de 2026: Flávio Bolsonaro passou a admitir aproximação com Vorcaro. Foto: Leobark Rodrigues/TSE •Julho de 2026: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento de “Dark Horse”. Foto: Carlos Moura/Agência Senado • Setembro de 2026: novos documentos e mensagens extraídos do celular de Vorcaro ampliaram o conjunto de informações sobre a relação entre os dois.

Flávio tenta deslocar o foco para Moraes

Com a divulgação de novos documentos sobre o caso Master, Flávio passou também a direcionar ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A estratégia ganhou força a partir de setembro, depois que foram divulgadas mensagens de Vorcaro relacionadas ao ministro.

Durante a campanha, Flávio passou a associar Moraes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e repetiu o argumento de que votar no petista seria como "votar" no ministro.

A promessa de prestação de contas

Flávio já chegou a prometer que apresentaria uma prestação de contas sobre os recursos utilizados na produção do filme Dark Horse.

A documentação, porém, não foi apresentada publicamente até o momento.