ELEIÇÕES 2026
Caso Master: entenda início polêmica relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro
Candidato à Presidência é o único formalmente investigado no escândalo
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, é o único presidenciável formalmente investigado no caso de corrupção que envolve o extinto Banco Master.
A investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) busca esclarecer suspeitas relacionadas ao financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio.
O caso foi aberto em julho de 2026, mas a relação entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master, começou a aparecer em registros anteriores.
Ao longo deste ano, Flávio tentou se desvincular publicamente do escândalo em diferentes momentos.
Primeiro, afirmou que o caso não envolvia pessoas da direita e negou conhecer Vorcaro.
Porém, áudios e mensagens obtidos pelo Intercept Brasil revelaram uma interlocução direta entre os dois e negociações para financiar “Dark Horse”.
Entenda: Como começou a relação com Vorcaro?
2024
- Dezembro: registros obtidos pelo Intercept apontam o início da aproximação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo os registros, o empresário Thiago Miranda teria organizado um encontro entre os dois em Brasília.
2025
- Janeiro: Flávio Bolsonaro e familiares utilizaram uma aeronave ligada a empresas das quais Vorcaro era sócio.
- Fevereiro a maio: as tratativas para financiar “Dark Horse” avançaram. Segundo documentos e mensagens divulgados pelo Intercept, Vorcaro teria se comprometido a repassar cerca de R$ 134 milhões para o filme. Cerca de R$ 61 milhões teriam sido pagos em seis operações nesse período.
- Setembro: registros recuperados pela PF apontam cobranças de Flávio a Vorcaro relacionadas aos pagamentos do filme.
- Novembro: Vorcaro foi preso pela PF ao tentar deixar o país. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. Nos dias anteriores à prisão, registros apontam tentativas de contato de Flávio com o banqueiro.
- Dezembro: Flávio se encontrou presencialmente com Vorcaro, então em prisão domiciliar. Segundo o senador, o encontro teve como objetivo tratar do encerramento das negociações relacionadas ao filme.
2026
- Maio: Flávio Bolsonaro passou a admitir aproximação com Vorcaro.
- Julho: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento de “Dark Horse”.
- A PF pediu a apuração de possíveis crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros delitos relacionados. A Procuradoria-Geral da República (PGR) não se opôs à abertura do procedimento.
- Agosto: durante a campanha eleitoral, Flávio passou a afirmar que o caso deveria ser considerado encerrado e defendeu que os documentos da investigação fossem tornados públicos.
- Setembro: novos documentos e mensagens extraídos do celular de Vorcaro ampliaram o conjunto de informações sobre a relação entre os dois. Parte do material da investigação teve o sigilo retirado, permitindo a divulgação de registros que mostram contatos, encontros e negociações envolvendo o filme.
Dezembro de 2024: registros obtidos pelo Intercept apontam o início da aproximação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro
•Fevereiro a maio de 2025: as tratativas para financiar “Dark Horse” avançaram. Segundo documentos e mensagens divulgados pelo Intercept, Vorcaro teria se comprometido a repassar cerca de R$ 134 milhões para o filme.
•Setembro de 2025: registros recuperados pela PF apontam cobranças de Flávio a Vorcaro relacionadas aos pagamentos do filme.
•Maio de 2026: Flávio Bolsonaro passou a admitir aproximação com Vorcaro.
•Julho de 2026: o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento de “Dark Horse”.
Flávio tenta deslocar o foco para Moraes
Com a divulgação de novos documentos sobre o caso Master, Flávio passou também a direcionar ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.
A estratégia ganhou força a partir de setembro, depois que foram divulgadas mensagens de Vorcaro relacionadas ao ministro.
Durante a campanha, Flávio passou a associar Moraes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e repetiu o argumento de que votar no petista seria como "votar" no ministro.
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A promessa de prestação de contas
Flávio já chegou a prometer que apresentaria uma prestação de contas sobre os recursos utilizados na produção do filme Dark Horse.
A documentação, porém, não foi apresentada publicamente até o momento.