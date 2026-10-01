Lula defende bispos de ataques de Flávio em último programa eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a Confederação Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) após ataques do candidato Flávio Bolsonaro (PL) à instituição. A defesa foi realizada no programa eleitoral da tarde desta quinta-feira, 1º, no último dia de exibição do horário eleitoral gratuito do primeiro turno.

O programa de Lula na tarde desta quinta começou com a leitura por um locutor de uma "nota oficial" sobre o conflito entre Flávio e a CNBB. Na ocasião, o presidente também relembrou a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida.

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"Diante dos ataques de Flávio Bolsonaro à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e à Igreja Católica, manifestamos o nosso repúdio. Nossa solidariedade aos bispos, aos devotos de Nossa Senhora Aparecida e aos brasileiros de todas as religiões", diz nota lida na propaganda.

Flávio e as bets

O programa do petista trouxe ainda um conteúdo que associa Flávio à proliferação de bets no país. Na semana passada, Lula enviou ao Congresso uma Medida Provisória que proíbe as apostas nas plataformas digitais no Brasil.

"Sabe por que as bets se espalharam pelo Brasil?", o locutor questiona. Em seguida, aparece vídeo de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), e do próprio Flávio, que diz defender a legalização de cassinos no país. "Será que o Flávio Bolsonaro está ao lado das bets ou da sua família?", diz a propaganda de Lula.

Veja o vídeo de Paulo Guedes:

Outros candidatos

Participaram do horário eleitoral ainda os candidatos a presidente Flávio Bolsonaro (PL) Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante), que têm direito a tempo de TV pela lei. O senador defendeu renovação política, enquanto Caiado pediu que o eleitor não vote "contra esse ou aquele", mas sim em quem acredita. Cury disse que "o Brasil precisa de novas ideias".

Haverá uma nova exibição às 20h30, quando as campanhas podem manter o conteúdo da tarde ou apresentar novos programas. Depois disso, o horário eleitoral só retorna no caso de segundo turno, no dia 9.