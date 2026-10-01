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STF manda Globo incluir Renan Santos em último debate do 1º turno

Partido havia recorrido ao Supremo para garantir presença do candidato no confronto

Luan Julião
Por
Debate da Globo está marcado para a noite desta quinta-feira, 1º
Debate da Globo está marcado para a noite desta quinta-feira, 1º - Foto: Renato Pizzutto / Band
Eleições 2026

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, deverá participar do debate da TV Globo marcado para a noite desta quinta-feira, 1º, após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A determinação foi tomada horas depois de a ministra Cármen Lúcia, também do STF, rejeitar uma solicitação do partido para garantir a presença de Renan Santos no confronto entre os candidatos ao Palácio do Planalto.

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A disputa judicial pela participação no debate começou ainda na quarta-feira (30), quando o primeiro pedido apresentado pelo candidato foi negado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques.

Com a decisão de Gilmar Mendes, o último debate do primeiro turno deverá reunir também Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).

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candidatos à presidência Política brasileira Renan Santos supremo tribunal federal

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