STF manda Globo incluir Renan Santos em último debate do 1º turno

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O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, deverá participar do debate da TV Globo marcado para a noite desta quinta-feira, 1º, após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A determinação foi tomada horas depois de a ministra Cármen Lúcia, também do STF, rejeitar uma solicitação do partido para garantir a presença de Renan Santos no confronto entre os candidatos ao Palácio do Planalto.

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A disputa judicial pela participação no debate começou ainda na quarta-feira (30), quando o primeiro pedido apresentado pelo candidato foi negado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques.

Com a decisão de Gilmar Mendes, o último debate do primeiro turno deverá reunir também Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).