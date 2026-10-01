PT convoca mobilização de 48h em apoio a Lula antes da eleição

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O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou sua militância, comitês, candidaturas e movimentos sociais para uma mobilização nacional de 48 horas nos dias 2 e 3 de outubro, na reta final antes do primeiro turno das eleições. Batizada de “Lulaço”, a iniciativa prevê ações nas ruas e nas redes sociais em apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A convocação também envolve os partidos aliados que integram a coligação Brasil Pronto Pra Mais. As atividades serão coordenadas pelas secretarias de Nucleação e Movimentos Populares do PT e deverão ser organizadas de acordo com as características de cada município e território. A votação do primeiro turno está marcada para domingo, 4.

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Entre as ações sugeridas estão visitas de porta em porta, caminhadas pelos bairros, carreatas, panfletagens, bandeiraços e adesivaços em locais de circulação. A orientação é intensificar a presença da campanha nos diferentes territórios durante os dois últimos dias antes da votação.

Mobilização nas ruas

O coordenador de mobilização da campanha e deputado federal licenciado Guilherme Boulos (PSOL-SP) convocou militantes, candidaturas e movimentos sociais para participar das atividades nos estados.

“Chegamos à reta decisiva e o Brasil precisa de cada um de nós. Convocamos toda a militância, candidaturas e movimentos para 48 horas intensas de mobilização em todos os estados”, afirmou Boulos.

Atuação nas redes sociais

Além das atividades presenciais, o PT orientou os apoiadores a intensificar a produção e a circulação de conteúdo nas plataformas digitais. Entre os formatos indicados estão vídeos, carrosséis, transmissões ao vivo, cards e memes.

A legenda também recomenda que os comitês e militantes registrem as atividades realizadas nas ruas e compartilhem os conteúdos nas redes sociais, utilizando as hashtags oficiais da campanha.

O secretário nacional de Comunicação do PT e integrante da coordenação da campanha, Éden Valadares, afirmou que a estratégia pretende combinar a atuação territorial com a presença digital.

“Essas 48 horas devem ser de presença total: nas ruas e nas redes”, declarou.