Hóspede aluga casa pelo Airbnb e vende móveis da residência por valor surpreendente

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Uma mulher é investigada por alugar uma casa pelo Airbnb em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina, e vender parte dos móveis do imóvel durante a estadia. Segundo a Polícia Civil, os objetos foram negociados com uma loja de móveis usados por R$ 3,8 mil.

Fotos feitas antes e depois do caso mostram a mudança nos cômodos, que aparecem mobiliados inicialmente e praticamente vazios após a retirada dos objetos. Entre os itens levados estão:

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Duas camas box;

quatro mesas de cabeceira;

sofá;

televisão;

geladeira;

máquina lava e seca;

e outros móveis estão entre os itens levados.

O proprietário estima que o prejuízo chegaria a aproximadamente R$ 17 mil.

Grande parte dos objetos foi localizada posteriormente e recuperada. O sofá, porém, já havia sido revendido pela loja. Segundo o proprietário, também foi constatado o desaparecimento de um secador.

Hóspede teria se apresentado como nova dona

A estadia começou em 23 de setembro. De acordo com o relato do proprietário, a mulher se apresentou como enfermeira de um hospital da região ao fazer a reserva.

No dia seguinte, ela perguntou sobre o horário de saída e informou que deixaria o imóvel ao meio-dia. Após o período combinado, o proprietário foi até a residência para organizá-la e percebeu que diversos móveis haviam desaparecido.

Ao conversar com vizinhos, ele conseguiu uma imagem de um caminhão que teria sido utilizado para transportar os objetos. Segundo a investigação, para não despertar suspeitas durante a retirada, a mulher teria dito aos moradores que havia comprado a residência e era a nova proprietária.

PIX ajudou polícia a identificar investigada

Uma publicação nas redes sociais ajudou a localizar os móveis. O proprietário encontrou os objetos anunciados por uma loja de usados ligada a um parente do responsável pelo caminhão utilizado na retirada.

A investigação identificou ainda uma transferência via PIX de R$ 3,8 mil feita por um funcionário do estabelecimento para uma conta em nome da suspeita.

Segundo o delegado Márcio Neves, a mulher utilizou a própria identidade para realizar o cadastro na plataforma de hospedagem, o que também contribuiu para identificá-la.

O responsável pela compra dos móveis foi autuado por receptação culposa, situação em que não há intenção de adquirir um produto proveniente de crime.

A suspeita ainda não havia sido localizada pela polícia até a última atualização do caso. Os investigadores apuram também se ela estaria envolvida em outros golpes, inclusive contra familiares.

Móveis foram recuperados

Apesar da quantidade de objetos retirados, utensílios domésticos, roupas de cama e aparelhos de ar-condicionado permaneceram na residência. O proprietário afirmou, porém, que recebeu a informação de que os equipamentos de climatização também estariam sendo oferecidos para venda e aguardavam apenas a retirada por um técnico.

Os demais móveis encontrados foram transportados novamente para a residência. Segundo o proprietário, o Airbnb arcou com o frete e informou que fará o ressarcimento relacionado ao sofá.

Em posicionamento sobre o caso, a plataforma informou que suspendeu a conta utilizada pela hóspede enquanto apura o ocorrido.

O Airbnb acrescentou que as reservas contam com uma proteção contra danos ao anfitrião, destinada a cobrir prejuízos em casos de itens danificados ou furtados durante estadias, e afirmou que possui uma equipe disponível para colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.