INVESTIGAÇÃO
Hóspede aluga casa pelo Airbnb e vende móveis da residência por valor surpreendente
Para retirar os imóveis, mulher disse para os vizinho que tinha comprado a casa e era a nova dona
Uma mulher é investigada por alugar uma casa pelo Airbnb em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina, e vender parte dos móveis do imóvel durante a estadia. Segundo a Polícia Civil, os objetos foram negociados com uma loja de móveis usados por R$ 3,8 mil.
Fotos feitas antes e depois do caso mostram a mudança nos cômodos, que aparecem mobiliados inicialmente e praticamente vazios após a retirada dos objetos. Entre os itens levados estão:
- Duas camas box;
- quatro mesas de cabeceira;
- sofá;
- televisão;
- geladeira;
- máquina lava e seca;
- e outros móveis estão entre os itens levados.
O proprietário estima que o prejuízo chegaria a aproximadamente R$ 17 mil.
Grande parte dos objetos foi localizada posteriormente e recuperada. O sofá, porém, já havia sido revendido pela loja. Segundo o proprietário, também foi constatado o desaparecimento de um secador.
Hóspede teria se apresentado como nova dona
A estadia começou em 23 de setembro. De acordo com o relato do proprietário, a mulher se apresentou como enfermeira de um hospital da região ao fazer a reserva.
No dia seguinte, ela perguntou sobre o horário de saída e informou que deixaria o imóvel ao meio-dia. Após o período combinado, o proprietário foi até a residência para organizá-la e percebeu que diversos móveis haviam desaparecido.
Ao conversar com vizinhos, ele conseguiu uma imagem de um caminhão que teria sido utilizado para transportar os objetos. Segundo a investigação, para não despertar suspeitas durante a retirada, a mulher teria dito aos moradores que havia comprado a residência e era a nova proprietária.
PIX ajudou polícia a identificar investigada
Uma publicação nas redes sociais ajudou a localizar os móveis. O proprietário encontrou os objetos anunciados por uma loja de usados ligada a um parente do responsável pelo caminhão utilizado na retirada.
A investigação identificou ainda uma transferência via PIX de R$ 3,8 mil feita por um funcionário do estabelecimento para uma conta em nome da suspeita.
Segundo o delegado Márcio Neves, a mulher utilizou a própria identidade para realizar o cadastro na plataforma de hospedagem, o que também contribuiu para identificá-la.
O responsável pela compra dos móveis foi autuado por receptação culposa, situação em que não há intenção de adquirir um produto proveniente de crime.
A suspeita ainda não havia sido localizada pela polícia até a última atualização do caso. Os investigadores apuram também se ela estaria envolvida em outros golpes, inclusive contra familiares.
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Móveis foram recuperados
Apesar da quantidade de objetos retirados, utensílios domésticos, roupas de cama e aparelhos de ar-condicionado permaneceram na residência. O proprietário afirmou, porém, que recebeu a informação de que os equipamentos de climatização também estariam sendo oferecidos para venda e aguardavam apenas a retirada por um técnico.
Os demais móveis encontrados foram transportados novamente para a residência. Segundo o proprietário, o Airbnb arcou com o frete e informou que fará o ressarcimento relacionado ao sofá.
Em posicionamento sobre o caso, a plataforma informou que suspendeu a conta utilizada pela hóspede enquanto apura o ocorrido.
O Airbnb acrescentou que as reservas contam com uma proteção contra danos ao anfitrião, destinada a cobrir prejuízos em casos de itens danificados ou furtados durante estadias, e afirmou que possui uma equipe disponível para colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação.