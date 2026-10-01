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TRAGÉDIA

Morre quinta vítima de acidente entre quatro veículos em rodovia da Bahia

Além das cinco mortes, outras seis pessoas ficaram feridas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Morre quinta vítima de acidente entre quatro veículos em rodovia da Bahia
Foto: Reprodução redes sociais

Subiu para cinco o número de mortos após um grave acidente envolvendo quatro veículos na BA-698, no sul da Bahia. Márcio Almeida Silva, de 36 anos, morreu nesta quinta-feira (1º), depois de permanecer internado por 18 dias.

Márcio estava internado em estado grave no Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Ele dirigia um dos veículos envolvidos na colisão.

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O acidente aconteceu no dia 13 de setembro, no km 17 da BA-698, entre a BR-101 e o município de Mucuri. Além das cinco mortes, outras seis pessoas ficaram feridas.

Acidente começou durante ultrapassagem

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a sequência de colisões teria começado durante uma tentativa de ultrapassagem. Um Fiat Siena seguia em direção à BR-101 quando entrou na faixa contrária e bateu de frente com uma Fiat Strada.

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Com a força do impacto, o Siena foi lançado contra uma Ford Ecosport que trafegava no mesmo sentido. Na sequência, um Chevrolet Onix que vinha atrás atingiu peças e destroços espalhados pela rodovia.

A dinâmica foi apontada a partir das informações levantadas pelos policiais no local e do relato do motorista do quarto veículo envolvido.

As vítimas

  • José Agnaldo Silva de Jesus, 57 anos - dirigia o Siena e morreu ainda no local
  • Maria Eduarda de Jesus Augusta, 20 anos - estava como passageira, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
  • Antônio Henrique Kock Ferregueti, 55 anos - motorista da Strada, também morreu no local da colisão
  • Valmir Alves dos Santos - estava na Ecosport, foi encaminhado para atendimento médico, mas morreu posteriormente.
  • Márcio Almeida Silva - se tornou a quinta vítima fatal do acidente nesta quinta-feira, após mais de duas semanas hospitalizado.

Os demais feridos foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades de saúde da região.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado no dia do acidente para realizar a perícia e remover os corpos. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.

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acidente BA-698 Mucuri sul da bahia

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