Delivery de drogas para jovens de bairros nobres é desarticulado em Salvador

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A RONDESP Atlântico desarticulou, na madrugada desta sexta-feira, 2, um esquema de venda e entrega de drogas em Salvador, denominado pelos policiais como “delivery de playboy”. A ocorrência foi registrada na região do Alto de Ondina.

Durante um patrulhamento de rotina, os militares abordaram um motociclista e encontraram com ele haxixe, maconha e uma balança, além de outras substâncias.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou que recebia os pedidos por meio do WhatsApp e fazia as entregas diretamente nos domicílios dos clientes.

Ainda conforme a PM, os compradores eram jovens dos bairros da Barra, Ondina, Vitória e Graça.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado.