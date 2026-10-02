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Vídeo: suspeito troca tiros com PM e foge em Buerarema

O homem teria fugido em direção a uma área de mata

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Um homem suspeito de ameaçar moradores, trocou tiros com um policial militar e fugiu para uma área de mata
Um homem suspeito de ameaçar moradores, trocou tiros com um policial militar e fugiu para uma área de mata - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem conhecido pelo apelido de “Tequinha”, suspeito de ameaçar moradores, trocou tiros com um policial militar e fugiu para uma área de mata na tarde desta quinta-feira, 1º, em Buerarema, no sul da Bahia.

O confronto foi registrado por moradores em vídeos.

PM foi acionada após denúncias

Segundo informações do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), equipes foram acionadas após denúncias de que o homem estaria armado e ameaçando pessoas que passavam por uma localidade do município.

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Durante a ocorrência, houve uma troca de tiros entre o suspeito e um policial militar. Após os disparos, o homem teria fugido em direção a uma área de mata.

Confira o vídeo:

Buscas continuam

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e também na área de mata onde o suspeito teria entrado. Até o momento, ele não foi localizado.

A ocorrência segue sob apuração das autoridades.

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