BAHIA
Homem é preso e 22 cestas básicas são apreendidas em suspeita de crime eleitoral
Suspeito foi conduzido por policiais militares para a delegacia
Um homem foi preso e 22 cestas básicas foram apreendidas durante uma ocorrência que apura uma possível prática de crime eleitoral em Brumado, no sudoeste da Bahia. A ação aconteceu na tarde de quinta-feira, 1º, após a Polícia Militar receber denúncias sobre a distribuição dos alimentos à população.
De acordo com o 24º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a denúncia indicava que um veículo com publicidade eleitoral estaria sendo utilizado para transportar cestas básicas nas proximidades de um posto de combustível.
Ao chegar ao local, os militares abordaram o motorista do veículo. Ele relatou trabalhar por aplicativo e disse que havia transportado duas mulheres, que embarcaram nas proximidades de uma arena esportiva, no bairro Santa Tereza, e foram deixadas em outros pontos da cidade.
A equipe, então, pediu que o motorista retornasse ao endereço onde a corrida havia começado.
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Cestas básicas
Durante o deslocamento, os policiais encontraram um grupo de mulheres recebendo cestas básicas de uma funcionária de um estabelecimento comercial.
Segundo a PM, ao serem questionadas sobre a entrega, as mulheres indicaram o imóvel como o local de origem dos mantimentos. Os militares solicitaram acesso ao estabelecimento para averiguar a situação.
No interior do imóvel, foram encontradas 22 cestas básicas semelhantes às que estavam sendo entregues. O material foi recolhido e os envolvidos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil informou que um dos conduzidos foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob apuração para esclarecer as circunstâncias da distribuição e se houve prática de crime eleitoral.
Até o momento, não foi divulgado vínculo direto entre as cestas básicas apreendidas e uma candidatura específica. Uma das fontes locais relata que a PM não encontrou material de propaganda eleitoral dentro do estabelecimento.