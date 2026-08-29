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Professor é esfaqueado 9 vezes por aluno de 14 anos durante aula

Jovem foi encaminhado para unidade de internação após prestar depoimento à polícia

Isabela Cardoso
Por
Momento do ataque em sala de aula
Momento do ataque em sala de aula - Foto: Reprodução

Um professor particular de 23 anos foi esfaqueado por um adolescente de 14 anos durante uma aula na quarta-feira, 26, em uma instituição de ensino particular na Zona Centro-Sul de Manaus. O caso é investigado como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.

Vinícius Figueiredo foi atingido por golpes de faca na região próxima ao pescoço, além dos braços e das pernas. Segundo a família, foram nove golpes.

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Após o ataque, o professor foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Ele foi transferido posteriormente para um hospital particular da capital, onde permanece internado.

De acordo com os familiares, Vinícius está fora de perigo, mas continua passando por avaliação médica.

Adolescente foi ouvido pela polícia

O jovem compareceu à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) no início da tarde desta quinta-feira, 27. Durante o depoimento, segundo o delegado Luiz Rocha, ele não explicou o que teria motivado a agressão.

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O adolescente também não conseguiu esclarecer por que estava com uma faca durante a aula. Depois de prestar depoimento, ele foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP).

A polícia continua apurando as circunstâncias do ataque.

Família relata medo após ataque

Segundo a família, o professor ficou abalado depois da agressão e passou a ter medo de ser morto. Os parentes também buscam medidas legais para responsabilizar o adolescente.

O pai de Vinícius, Theurym Figueiredo, contou que o filho é estudante universitário e trabalha com aulas particulares há cerca de dois anos para complementar a renda.

“Meu filho é um menino bom, é um menino que só faz as coisas que ele julga boas. Não há necessidade para isso, não há justificativa, não há nada, não nada”, disse ao g1.

De acordo com a defesa da família, testemunhas afirmaram que o adolescente apresentava comportamento retraído. A advogada destacou, entretanto, que não é possível afirmar se o jovem possui algum transtorno psicológico ou psiquiátrico sem uma avaliação profissional.

Polícia investiga ataque em instituição de ensino

A Deaai informou que não divulgará outras informações sobre o caso neste momento, para preservar o andamento da investigação.

A instituição de ensino onde ocorreu o ataque também foi procurada para informar as circunstâncias do episódio e quais medidas foram adotadas após a agressão. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

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Educação manaus Polícia

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