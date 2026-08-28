Acusação de furto de espumante leva a propor demissão de juiz federal

Siga o A TARDE no Google

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) determinou a perda do cargo do juiz federal Eduardo Appio.



A decisão foi tomada pela Corte Especial Administrativa após o magistrado ser acusado de furtar garrafas de champagne em um supermercado em Blumenau (SC). O colegiado aprovou a sanção de disponibilidade com proposta de demissão.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​Por se tratar de uma sanção extrema contra um magistrado, a medida não tem efeito imediato e depende do referendo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que o desligamento definitivo se concretize.

​Appio já se encontrava afastado das funções judicantes desde o final de 2025, ocasião em que o tribunal paulatinamente manteve a medida cautelar.

Na avaliação dos desembargadores do TRF-4, a gravidade dos fatos imputados ao magistrado violou o dever de conduta ilibada indispensável ao exercício da magistratura, comprometendo a imagem do Poder Judiciário.

Sacola de compras

​As apurações que motivaram a punição indicam que o magistrado teria ocultado garrafas de espumante da marca francesa Moët & Chandon em uma sacola de compras para sair do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento. O valor promocional de cada bebida era de R$ 399.

Conforme o processo disciplinar, a infração teria se repetido em ao menos três ocasiões: no dia 20 de setembro e nos dias 4 e 18 de outubro. ​A defesa do juiz nega veementemente as acusações.

Manifestações

Em manifestações sobre o caso, Appio sustentou que sempre quitou devidamente suas mercadorias, afirmou possuir os comprovantes de pagamento e classificou a denúncia como inverídica.

Histórico na Lava Jato

​Eduardo Appio ganhou notoriedade nacional ao assumir a titularidade da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, posto anteriormente ocupado pelo ex-juiz e atual senador Sergio Moro. Appio permaneceu apenas três meses à frente dos processos remanescentes da Operação Lava Jato.

​Nesse curto período, adotou um perfil crítico em relação aos procedimentos adotados por Moro e pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, apontando excessos nas investigações e questionando métodos da força-tarefa.

​O magistrado acabou sendo retirado dos casos da Lava Jato em maio de 2023, após o TRF-4 abrir uma investigação cautelar sobre uma suposta ligação com ameaças veladas feita ao filho do desembargador federal Marcelo Malucelli.