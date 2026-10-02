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CRIME BRUTAL

Corpo de mulher raptada é encontrado esquartejado na Bahia

Ela foi levada à força após ter a casa invadida na madrugada desta quinta-feira, 1º de outubro

Andrêzza Moura
Por
Quando foi levada, Ana Paula dormia com o marido e os quatro filhos pequenos
Quando foi levada, Ana Paula dormia com o marido e os quatro filhos pequenos - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Os restos mortais de uma mulher que foi raptada, na madrugada desta quinta-feira, 1º de outubro, no bairro Jaqueira, no município de Itabela, no extremo sul da Bahia, foram encontrados nesta sexta-feira, 2, em uma região de boqueirão, nas proximidade de um córrego.

Segundo informações, Ana Paula Silva dos Santos, de 32 anos, foi esquartejada após ter sido levada de casa por grupo de criminosos que invadiram a residência.

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Ainda conforme relatos, ela foi levada à força por quatro homens encapuzados. No momento do crime, além dela, o companheiro e os quatro filhos menores do casal dormiam no imóvel.

Após a ação criminosa, a polícia realizou buscas para tentar localizá-la. Diligencias também foram feitas na cidade de Eunápolis, onde um adolescente, de 15 anos, foi apreendido por suspeita de participação no crime. Com ele foi apreendida alguns entorpecentes.

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A Polícia Civil segue com as investigações na tentativa de identificar e prender os demais envolvidos. A motivação também é apurada.

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Tags

corpo esquartejado eunápolis Itabela mulher morta Polícia Civil BA

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