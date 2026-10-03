Concurso da UFBA tem quase 100 vagas para quem possui apenas nível médio

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A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu um novo concurso público com 139 vagas para técnicos administrativos em Educação. Há oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que chegam a R$ 5.215,39, além de benefícios.

O maior número de oportunidades é para Assistente em Administração, cargo que exige apenas nível médio e concentra 94 das 139 vagas disponíveis.

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As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 29 de outubro e devem ser realizadas pela internet, por meio do site do Instituto Avalia, banca responsável pelo concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para funções de nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção até as 23h59 de 5 de outubro, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.

Veja as vagas de níveis médio e técnico

Para quem possui apenas o ensino médio, são oferecidas 94 vagas para Assistente em Administração.

Já entre as funções que exigem formação técnica, estão:

Técnico em Contabilidade: 3 vagas;

Técnico em Enfermagem: 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas;

Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas;

Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga.

Vagas para nível superior

O concurso também contempla profissionais com formação superior. Há oportunidades para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto Urbanista, Bibliotecário/Documentalista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico de diferentes especialidades, Médico Veterinário, Músico, Pedagogo e Terapeuta Ocupacional.

A quantidade de vagas e os requisitos específicos variam de acordo com a função escolhida.

Salários passam de R$ 5 mil

As remunerações iniciais variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, conforme o cargo e o nível de escolaridade.

Além do vencimento, os aprovados poderão ter direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche e pré-escola, vale-transporte, auxílio-saúde e incentivos relacionados à qualificação e capacitação.

Quando serão as provas?

A prova objetiva e a redação estão previstas para 20 de dezembro de 2026. O exame objetivo terá 60 questões envolvendo Língua Portuguesa, Noções de Informática, Administração Pública, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

Dependendo do cargo escolhido, o processo seletivo poderá contar ainda com avaliação de títulos e provas práticas ou orais.

O gabarito oficial está previsto para 21 de dezembro, enquanto o resultado das provas deve ser divulgado em 12 de janeiro de 2027.

O edital também estabelece reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas, conforme os critérios previstos para cada modalidade.

O concurso terá validade de um ano após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.