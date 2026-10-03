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SALÁRIO ATRAENTE

Concurso da UFBA tem quase 100 vagas para quem possui apenas nível médio

Há também oportunidade para quem possui nível superior

Leilane Teixeira
Por
Taxa de inscrição varia de acordo com a titulação exigida para cada vaga
Taxa de inscrição varia de acordo com a titulação exigida para cada vaga - Foto: Divulgação

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu um novo concurso público com 139 vagas para técnicos administrativos em Educação. Há oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que chegam a R$ 5.215,39, além de benefícios.

O maior número de oportunidades é para Assistente em Administração, cargo que exige apenas nível médio e concentra 94 das 139 vagas disponíveis.

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As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 29 de outubro e devem ser realizadas pela internet, por meio do site do Instituto Avalia, banca responsável pelo concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para funções de nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção até as 23h59 de 5 de outubro, desde que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.

Veja as vagas de níveis médio e técnico

Para quem possui apenas o ensino médio, são oferecidas 94 vagas para Assistente em Administração.

Já entre as funções que exigem formação técnica, estão:

  • Técnico em Contabilidade: 3 vagas;
  • Técnico em Enfermagem: 1 vaga;
  • Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas;
  • Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga;
  • Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas;
  • Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga.

Vagas para nível superior

O concurso também contempla profissionais com formação superior. Há oportunidades para Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto Urbanista, Bibliotecário/Documentalista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico de diferentes especialidades, Médico Veterinário, Músico, Pedagogo e Terapeuta Ocupacional.

A quantidade de vagas e os requisitos específicos variam de acordo com a função escolhida.

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Salários passam de R$ 5 mil

As remunerações iniciais variam de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39, conforme o cargo e o nível de escolaridade.

Além do vencimento, os aprovados poderão ter direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche e pré-escola, vale-transporte, auxílio-saúde e incentivos relacionados à qualificação e capacitação.

Quando serão as provas?

A prova objetiva e a redação estão previstas para 20 de dezembro de 2026. O exame objetivo terá 60 questões envolvendo Língua Portuguesa, Noções de Informática, Administração Pública, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

Dependendo do cargo escolhido, o processo seletivo poderá contar ainda com avaliação de títulos e provas práticas ou orais.

O gabarito oficial está previsto para 21 de dezembro, enquanto o resultado das provas deve ser divulgado em 12 de janeiro de 2027.

O edital também estabelece reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas, conforme os critérios previstos para cada modalidade.

O concurso terá validade de um ano após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

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concurso público empregos Salvador UFBA

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