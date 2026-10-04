POLÍCIA
Mistério na praia: crânio aparece em praia de Salvador
Ossada estava exposta no meio da areia
Um crânio foi encontrado por banhistas na manhã deste domingo, 4, na Praia de Itapuã, em Salvador. Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte da ossada exposta na areia.
Ossada chama atenção na praia
Nas imagens, é possível observar que o crânio apresenta sinais de deterioração. No entanto, ainda não há informações sobre há quanto tempo o material estaria no local ou como ele chegou à praia.
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Polícia ainda não informou detalhes
As circunstâncias envolvendo o aparecimento do crânio ainda são desconhecidas. Também não há informações sobre a possível identificação da ossada.
O portal A TARDE entrou em contato com a polícia para obter mais informações sobre o caso, mas não recebeu retorno até a atualização desta matéria.