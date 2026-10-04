Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Ataque brutal: mulher é morta a facadas em bairro de Salvador

Suspeito segue foragido

Evellyn Teixeira
Por
Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a facadas no bairro da Federação
Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a facadas no bairro da Federação - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a facadas na manhã deste domingo, 4, no bairro da Federação, em Salvador. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Polícia foi acionada

Segundo a Polícia Militar, equipes da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) foram acionadas após uma ocorrência na Rua Sérgio de Carvalho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos necessários.

Leia Também:

SALVADOR

Suspeito morre e outro é preso após dupla tentar roubar homem em Stella Maris
Suspeito morre e outro é preso após dupla tentar roubar homem em Stella Maris imagem

POLÍCIA

Forte odor chama atenção de vizinho e faz descoberta chocante
Forte odor chama atenção de vizinho e faz descoberta chocante imagem

BALA PERDIDA

Tiroteio deixa PM e jovem baleados em região de Salvador
Tiroteio deixa PM e jovem baleados em região de Salvador imagem

Caso é investigado

A autoria e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que busca esclarecer a dinâmica do assassinato.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou sobre a prisão de suspeitos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

federação mulher morta Salvador

Relacionadas

Mais lidas