Ataque brutal: mulher é morta a facadas em bairro de Salvador

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Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a facadas na manhã deste domingo, 4, no bairro da Federação, em Salvador. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Polícia foi acionada

Segundo a Polícia Militar, equipes da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) foram acionadas após uma ocorrência na Rua Sérgio de Carvalho.

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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos necessários.





Caso é investigado

A autoria e as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que busca esclarecer a dinâmica do assassinato.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou sobre a prisão de suspeitos.