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Forte odor chama atenção de vizinho e faz descoberta chocante

Ao chegar no local o corpo já se encontrava em decomposição

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Um homem identificado como Rafael, conhecido pelo apelido de “Pepega”, foi encontrado morto
Um homem identificado como Rafael, conhecido pelo apelido de “Pepega”, foi encontrado morto - Foto: Divulgação/Ascom-SSP

Um homem identificado como Rafael, conhecido pelo apelido de “Pepega”, foi encontrado morto dentro de uma residência na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, neste domingo, 4.

Segundo informações preliminares, ele seria usuário de drogas.

Vizinho acionou a Polícia Militar

O caso foi descoberto depois que um vizinho percebeu um forte odor vindo do imóvel e acionou policiais da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que passavam pela região.

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Segundo as informações iniciais, a porta da residência estava aberta. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram Rafael caído no chão, com o corpo inchado.


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Causa da morte será investigada

Equipes da Polícia Civil também estiveram no local. Inicialmente, porém, não foi possível determinar se havia perfurações provocadas por arma de fogo ou por arma branca.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados para realizar os procedimentos de perícia.

A causa da morte ainda não foi esclarecida e deverá ser determinada após os exames periciais.

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homem morto polícia militar Salvador

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