POLÍCIA
Adolescentes usam R$ 3,2 mil falsos para comprar iPhone na Bahia
Jovens foram apreendidos após a polícia encontrar mais R$ 1,8 mil em cédulas falsas
Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de usar R$ 3,2 mil em cédulas falsas para comprar um iPhone no interior da Bahia, no município de Serrinha.
Durante as buscas, a Polícia Civil (PC) recuperou o aparelho negociado com a vítima e encontrou mais R$ 1,8 mil em dinheiro falso, escondidos dentro de um aparelho de ar-condicionado.
Vítima percebeu golpe após venda
O caso chegou à Polícia Civil depois que a vítima procurou a Delegacia de Araci para denunciar a negociação.
Segundo o relato, o celular havia sido vendido por R$ 3,2 mil e o pagamento foi feito em dinheiro. Só depois da transação a vítima percebeu que as cédulas recebidas eram falsas.
A partir da denúncia, os investigadores identificaram dois adolescentes moradores de Serrinha, município localizado a cerca de 37 quilômetros de Araci.
Dinheiro falso estava escondido em ar-condicionado
Durante as diligências realizadas na residência onde os adolescentes estavam, os policiais localizaram o iPhone comprado com as notas falsas.
Além do aparelho, a equipe encontrou R$ 1,8 mil em cédulas falsas, que, segundo a Polícia Civil, estavam escondidos dentro de um ar-condicionado.
Uma motocicleta que teria sido utilizada pelos adolescentes no dia da negociação também foi apreendida.
Os investigadores recolheram ainda um computador e outros celulares, que deverão passar por perícia.
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Adolescentes foram levados para delegacia
Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Serrinha, onde foram adotadas as medidas previstas para ato infracional análogo ao crime de moeda falsa.
O iPhone recuperado será devolvido à vítima.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar o caso.