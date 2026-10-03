Adolescentes usam R$ 3,2 mil falsos para comprar iPhone na Bahia

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Dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de usar R$ 3,2 mil em cédulas falsas para comprar um iPhone no interior da Bahia, no município de Serrinha.

Durante as buscas, a Polícia Civil (PC) recuperou o aparelho negociado com a vítima e encontrou mais R$ 1,8 mil em dinheiro falso, escondidos dentro de um aparelho de ar-condicionado.

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Dinheiro encontrado em ar-condicionado - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Vítima percebeu golpe após venda

O caso chegou à Polícia Civil depois que a vítima procurou a Delegacia de Araci para denunciar a negociação.

Segundo o relato, o celular havia sido vendido por R$ 3,2 mil e o pagamento foi feito em dinheiro. Só depois da transação a vítima percebeu que as cédulas recebidas eram falsas.

A partir da denúncia, os investigadores identificaram dois adolescentes moradores de Serrinha, município localizado a cerca de 37 quilômetros de Araci.

Dinheiro falso estava escondido em ar-condicionado

Durante as diligências realizadas na residência onde os adolescentes estavam, os policiais localizaram o iPhone comprado com as notas falsas.

Além do aparelho, a equipe encontrou R$ 1,8 mil em cédulas falsas, que, segundo a Polícia Civil, estavam escondidos dentro de um ar-condicionado.

Dinheiro encontrado em ar-condicionado - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma motocicleta que teria sido utilizada pelos adolescentes no dia da negociação também foi apreendida.

Os investigadores recolheram ainda um computador e outros celulares, que deverão passar por perícia.

Adolescentes foram levados para delegacia

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Serrinha, onde foram adotadas as medidas previstas para ato infracional análogo ao crime de moeda falsa.

O iPhone recuperado será devolvido à vítima.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar o caso.