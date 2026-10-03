Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

BALA PERDIDA

Tiroteio deixa PM e jovem baleados em região de Salvador

Policial foi atingido no colete e jovem baleada na panturrilha durante confronto

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Militar
Polícia Militar - Foto: Ascom | PM-BA

Um policial militar, de 31 anos, e uma jovem, de 22, foram baleados durante uma troca de tiros na tarde deste sábado, 3, em Salvador. O caso aconteceu na localidade conhecida como Santo André, na Chapada do Rio Vermelho.

PM foi atingido durante ação

O policial integra o 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Nordeste de Amaralina). Segundo a corporação, o policiamento estava sendo intensificado na região quando os agentes encontraram indivíduos armados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante a ação, os suspeitos teriam efetuado disparos contra os policiais em Salvador. Um dos militares foi atingido no colete balístico.

A jovem, que passava pelo local no momento do tiroteio, também acabou sendo baleada. O disparo atingiu a panturrilha dela.

Vítimas estão estáveis

Após serem atingidos, o policial e a jovem foram encaminhados para uma unidade de saúde. De acordo com as informações divulgadas, os dois apresentam quadro de saúde considerado estável.

Leia Também:

POLÍCIA

Adolescentes usam R$ 3,2 mil falsos para comprar iPhone na Bahia
Adolescentes usam R$ 3,2 mil falsos para comprar iPhone na Bahia imagem

BRASIL

Jornalista Márcio Chaer morre ao tentar perseguir criminoso após furto
Jornalista Márcio Chaer morre ao tentar perseguir criminoso após furto imagem

LAVAGEM DE DINHEIRO?

Homem tem R$ 200 mil apreendidos após sacar dinheiro em banco na Bahia
Homem tem R$ 200 mil apreendidos após sacar dinheiro em banco na Bahia imagem

Polícia Civil investiga o caso

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito para apurar a tentativa de homicídio contra as duas vítimas.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Enquanto as investigações seguem, o policiamento permanece reforçado na região. A Operação Dominus Areae continua em andamento com o objetivo de intensificar a atuação policial na área.

Ainda não há prazo definido para o encerramento dos trabalhos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bala perdida Polícia Salvador

Relacionadas

Mais lidas