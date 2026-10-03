Tiroteio deixa PM e jovem baleados em região de Salvador

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Um policial militar, de 31 anos, e uma jovem, de 22, foram baleados durante uma troca de tiros na tarde deste sábado, 3, em Salvador. O caso aconteceu na localidade conhecida como Santo André, na Chapada do Rio Vermelho.

PM foi atingido durante ação

O policial integra o 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Nordeste de Amaralina). Segundo a corporação, o policiamento estava sendo intensificado na região quando os agentes encontraram indivíduos armados.

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Durante a ação, os suspeitos teriam efetuado disparos contra os policiais em Salvador. Um dos militares foi atingido no colete balístico.

A jovem, que passava pelo local no momento do tiroteio, também acabou sendo baleada. O disparo atingiu a panturrilha dela.

Vítimas estão estáveis

Após serem atingidos, o policial e a jovem foram encaminhados para uma unidade de saúde. De acordo com as informações divulgadas, os dois apresentam quadro de saúde considerado estável.

Polícia Civil investiga o caso

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito para apurar a tentativa de homicídio contra as duas vítimas.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Enquanto as investigações seguem, o policiamento permanece reforçado na região. A Operação Dominus Areae continua em andamento com o objetivo de intensificar a atuação policial na área.

Ainda não há prazo definido para o encerramento dos trabalhos.