Jornalista Márcio Chaer morre ao tentar perseguir criminoso após furto

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O jornalista Márcio Chaer, diretor da revista jurídica online Consultor Jurídico (ConJur), morreu na tarde deste sábado,3 , na Avenida Pedro Vicente, próximo à Estação Armênia, na região central de São Paulo.

Márcio Chaer passou mal e sofreu uma parada cardiorespiratória depois de perseguir um assaltante nas proximidades da estação Armênia do metrô paulista.

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O incidente aconteceu após um criminoso furtar o celular de um dos acompanhantes que estavam no veículo do jornalista. Chaer decidiu desembarcar para correr atrás do suspeito, mas acabou caindo desacordado na via pública logo em seguida.

Equipes foram acionadas para prestar socorro ao jornalista, mas sua morte foi constatada no local.

Polícia busca imagens do crime

Após a ocorrência, equipes da Polícia Militar passaram a procurar imagens que possam ajudar na identificação e prisão dos envolvidos no furto.

O caso ainda está em atendimento e deverá ser registrado no 8º Distrito Policial (Brás).

ConJur lamenta morte de diretor

A revista eletrônica Consultor Jurídico, da qual Márcio Chaer era diretor, publicou uma nota de pesar após a morte do jornalista.

"O jornalista Márcio Chaer, diretor da revista eletrônica Consultor Jurídico, morreu no início da tarde deste sábado (3/10), em São Paulo. Ele sofreu um mal súbito durante um assalto no centro da cidade e não resistiu.

Chaer fez carreira em grandes veículos de imprensa até fundar a ConJur, em 1997. O site, pioneiro na cobertura especializada do Judiciário no Brasil, fez de Chaer uma das grandes referências nacionais na área.

O legado de Chaer pode ser medido por décadas de fomento ao debate jurídico no país. O jornalista deixa uma legião de amigos entre profissionais da comunicação, magistrados, advogados e demais operadores do Direito."

Jorge Messias presta solidariedade

Nas redes sociais, o procurador da Fazenda Jorge Messias também lamentou a morte de Márcio Chaer e manifestou solidariedade aos familiares do jornalista.

Secretaria de Comunicação de SP lamenta morte

A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo divulgou uma nota lamentando a morte do jornalista neste sábado, 3.

"A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo lamenta profundamente a morte do jornalista Márcio Chaer, fundador e diretor da revista Consultor Jurídico (ConJur).

Ao longo de sua trajetória, Chaer contribuiu para o jornalismo brasileiro e para a ampliação do acesso à informação sobre o Direito e o Poder Judiciário.

Neste momento de dor, a Secretaria manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão, especialmente à equipe da ConJur."